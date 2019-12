TuS Hattingen will Revanche für Last-Minute-Pleite

Zum Abschluss des Jahres stellt sich dem TuS Hattingen am Sonntag noch einmal ein richtiger Brocken in den Weg. Der FC Altenbochum reist an, Gastgeschenke will der TuS allerdings nicht anbieten.

tus hattingen siegt mit doppelter schützenhilfe in wanne

will die drei Punkte am heimischen Wildhagen behalten und damit den Auswärtsdreier gegen die Sportfreunde Wanne-Eickel vergolden. „Ich kann mich noch gut an das Hinspiel erinnern“, sagt TuS-Trainer Kundrotas. „Das war für uns nicht besonders glücklich.“ 2:3 verloren die Hattinger Mitte August 2019.

Gelb-Rot kurz vor Schluss

Das entscheidende Gegentor fiel erst wenige Minuten vor dem Ende und kurz davor sah ein Rot-Weißer die Ampelkarte und musste frühzeitig den Platz verlassen. Ein bisschen mehr Glück erhoffen sich die Hattinger für das zweite Aufeinandertreffen mit den Altenbochumern, die Kundrotas als zweikampfstark charakterisiert.

„Wir müssen uns auch auf viele Nickligkeiten einstellen“, so der TuS-Trainer. Am Personal ändert sich im Vergleich zur Vorwoche wohl nicht. Serkan Aydin arbeitet weiterhin an seinem Comeback, musste aber in dieser Woche erneut das Training wegen Schmerzen abbrechen. Sein Einsatz scheint eher unwahrscheinlich.

Zuletzt schienen die Altenbochumer ein wenig verwundbar, zwar verloren sie keines ihrer vergangenen fünf Partien, doch dreimal lautete das Resultat nur Unentschieden. Vor wenigen Wochen spielten sie beim Tabellenletzten Bommern nur 3:3.