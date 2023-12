WAZ-Pokal live: Jetzt kämpfen die letzten acht um den Titel

Sprockhövel. Wir berichten an allen drei Tagen live aus der Halle vom WAZ-Pokal in Sprockhövel. Hier finden Sie alle Infos, Ergebnisse, Spielpläne und mehr.

Kann der TuS Ennepetal seinen Titel verteidigen oder setzt sich diesmal doch eines der heimischen Teams durch? Vom 28. bis zum 30. Dezember rollt der Ball wieder in der Glückauf-Halle an der Dresdener Straße 11 in Sprockhövel

Die WAZ ist an allen drei Turniertagen live dabei - in den Vorrundengruppen mit einem Live-Ticker. Den Ticker sowie alle Ergebnisse, Spielpläne und Termine finden Sie unten im Artikel

Den Finaltag zeigen wir dann erstmals komplett im Livestream mit Kommentator. Alle Infos dazu lesen Sie hier.

Die Vorrunde beim WAZ-Pokal ist Geschichte - und mit Gastgeber TSG Sprockhövel ist der erste Favorit direkt raus. Die zweite Mannschaft dagegen zog am Freitagabend sogar als Gruppensieger in die Zwischenrunde ein - am Samstag geht es in der Glückaufhalle um den Pokal. Dabei bieten wird keinen Liveticker an, sondern eine Live-Übertragung: alle Spiele und Tore sehen Sie hier im Livestream

Hier finden Sie den Spielplan für Samstag sowie die Liveticker der beiden Vorrunden-Tage zum Nachlesen.

Zwischenrundengruppe E: Platz 1 Gruppe A, Platz 2 Gruppe B, Platz 1 Gruppe C, Platz 2 Gruppe D

16:00 Uhr: SV Bommern - VfB Schwelm

16:30 Uhr: FC Wetter - TSG Sprockhövel II

17:00 Uhr: SV Bommern - FC Wetter

17:30 Uhr: TSG II - VfB Schwelm

18:00 Uhr: VfB Schwelm - FC Wetter

18:30 Uhr: TSG II - SV Bommern

Zwischenrundengruppe F: Platz 2 Gruppe A, Platz 1 Gruppe B, Platz 2 Gruppe C, Platz 1 Gruppe D

16:15 Uhr: SV Herbede - DJK TuS Ruhrtal

16:45 Uhr: SG Welper - SC Obersprockhövel

17:15 Uhr: SV Herbede - SG Welper

17:45 Uhr: SCO - DJK TuS Ruhrtal

18:15 Uhr: DJK TuS Ruhrtal - SG Welper

18:45 Uhr: SCO - SV Herbede

Der weitere Turnierverlauf: Die Finalspiele – 30. Dezember

19:15 Uhr: Platz 1 Gruppe E - Platz 2 Gruppe F

19:35 Uhr: Platz 1 Gruppe F - Platz 2 Gruppe E

20:00 Uhr: Spiel um Platz drei und vier

20:20 Uhr: Finale

WAZ-Pokal live - so liefen die Spiele am Mittwoch und Donnerstag:

Gruppe C: SC Obersprockhövel (Westfalenliga), BW Voerde (Bezirksliga), TuS Heven (Bezirksliga), TSG Sprockhövel II (Kreisliga A), TuS Hattingen (Kreisliga A) – 29. Dezember

SC Obersprockhövel - TuS Hattingen 2:0

Der Favorit vom SC Obersprockhövel brauchte einige Zeit, um Fahrt aufzunehmen. Die Anfangsphase gehörte den Hattingern, die mehrmals gefährlich zum Abschluss kamen. In der Schlussphase war es dann aber Adrian Wasilewski der im Nachschuss zur SCO-Führung traf. Nico Jahnke legte kurz vor dem Ende den zweiten Treffer nach. Die Obersprockhöveler starteten somit mit drei Punkten ins Turnier.

Trotz engagiertem Auftritt zog der TuS Hattingen gegen den SC Obersprockhövel den Kürzeren. Zwei Treffer in der Schlussphase entschieden das Spiel zugunsten des Westfalenligisten. Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: Frank Oppitz / Funke Foto Services

TuS Heven - BW Voerde 3:3

Im Aufeinandertreffen der beiden Bezirksligisten sah es zunächst so aus, als zöge der TuS Heven den Kürzeren. Nach der Führung des BW Voerde durch Marc Kiewitt legte Patrick Kusche gleich zwei Treffer nach. Doch die Hevener kamen dank zwei Jan Walter-Treffern und eines Treffers von Johannes Bosco innerhalb kurzer Zeit zum 3:3.

TSG Sprockhövel II - SC Obersprockhövel 3:2

Die erste Überraschung des zweiten Turniertages gelang der zweiten Mannschaft der TSG: Nach SCO-Führung durch Adrian Wasilewski glichen die Sprockhöveler nicht nur durch Frieder Schewe aus, sondern gingen sogar dank Schewes Distanztreffers in Führung. Julian Hupp legte dann sogar den dritten Treffer nach. Der Anschlusstreffer des SCO durch Jan-Niklas Budde kam zu spät für den Favoriten.

Der zweiten Mannschaft der TSG Sprockhövel gelang mit dem Sieg gegen den Westfalenligisten vom SC Obersprockhövel die erste Überraschung an Tag zwei. Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: Frank Oppitz / Funke Foto Services

17:30 Uhr: TuS Hattingen - TuS Heven 4:2

Die Mannschaft vom TuS Heven legte spielfreudig los, ließ aber einige dicke Chancen liegen. Lorent Rama war vor dem leeren Tor knapp gescheitert. Marcel Herrmann traf dann erst im zweiten Versuch zur Führung. Es folgte der Ausgleich durch Lukas Seidler, der zugleich den offenen Schlagabtausch einleitete: Levent Dalgic traf zur TuS-Führung, die kaum eine halbe Minute Bestand hatte bis Leander Dreßel ausglich. Seidler traf im direkten Gegenzug gleich noch einmal zur Führung. Wenig später folgte dann der vierte TuS-Treffer durch Serkan Aydin, der das Spiel letztlich entschied.

Der TuS Hattingen besiegte den TuS Heven in einem wilden Aufeinandertreffen. Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: Frank Oppitz / Funke Foto Services

BW Voerde - TSG Sprockhövel II 2:1

Bereits kurz nach Spielbeginn ging der BW Voerde durch Marc Krewitt in Führung. In den letzten zwei Minuten legte sich TSG-Torwart Patrick Knieps den Ball zurecht und traf mit seinem Flachschuss in den Kasten. Julian Hupp traf für die Sprockhöveler wenig später nur den Pfosten. Erst in letzter Minute netzte Marc Kiewitt zur Entscheidung für Voerde ein.

SC Obersprockhövel - TuS Heven 2:2

Nach der Führung für den SCO durch Adrian Wasilewski glichen die Hevener zunächst durch Marcel Herrmann aus. Adrian Wasilewski war es dann erneut, der von der rechten Seite draufhielt und den Keeper überwand. Auf der anderen Seite kam Lorent Rama an den Ball und schloss direkt zum Ausgleich ab. Florian Mrosek und Nico Jahnke ließen am Ende Riesenchancen für den SCO liegen. Auf der anderen Seite vergab Marcel Herrmann die Siegchance für den TuS Heven in der letzten Minute.

TSG Sprockhövel II - TuS Hattingen 4:3

Die TSG Sprockhövel ging einen wichtigen Schritt in Richtung Weiterkommen: In den offenen Schlagabtausch war die TSG durch Frieder Schewe in Führung gegangen. Lukas Seidler hatte drei Minuten später für den TuS ausgeglichen und nach dem Fernschusstreffer von TSG-Torwart Patrick Knieps erneut für den Ausgleich gesorgt. Mit einem schönen Volley brachte Fabian Feldmann die TSG abermals in Führung, ehe Serkan Aydin in der Schlussphase zum 3:3 ausglich. Kurz vor dem Ende sicherte Phil Christopeit den Sprockhövel-Sieg mit seinem Tor zum 4:3.

In dem offenen Schlagabtausch zwischen der TSG Sprockhövel und dem TuS Hattingen hatte die TSG das bessere Ende für sich. Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: Frank Oppitz / Funke Foto Services

BW Voerde - SC Obersprockhövel 0:4

Überraschend musste der SC Obersprockhövel noch im letzten Spiel um das Weiterkommen kämpfen. Doch gegen den Bezirksligisten spielte der SCO seine beste Partie und zauberte in der Offensive. Nach einem Eigentor der Blau-Weißen schob Tim Dudda lässig zum 2:0 ein. Adrian Wasilewski traf nicht weniger sehenswert mit der Hacke zum 3:0. Dudda steuerte auch noch den Vierten SCO-Treffer bei. Trotz des Sieges entscheidet sich das Weiterkommen in den Begegnungen des BW Voerde und der TSG Sprockhövel.

TuS Heven - TSG Sprockhövel II 2:3

Die Chance auf das Weiterkommen hatte auch die TSG Sprockhövel, die durch Johannes Kortz und Frieder Schewe per Doppelschlag in Führung gingen. Nachdem Leander Dreßel den Anschlusstreffer erzielte ließ abermals Kortz seine TSG davonziehen. Erneut brachte Dreßel den TuS wieder auf ein Tor heran doch die TSG Sprockhövel rettete den Sieg ins Ziel und sicherte sich so den Gruppensieg. Für den SC Obersprockhövel bedeutete dies Zittern, dass obwohl das Torverhältnis deutlich zugunsten der Obersprockhöveler ausfiel.

TuS Hattingen - BW Voerde 4:4

Ein hoher Sieg des BW Voerde hätte den SC Obersprockhövel noch vom zweiten Platz stoßen können. Doch schnell war klar. dass dies kaum eintreten würden. Levent Dalgic brachte den TuS in Führung, woraufhin Nico Hryn ausglich. Nach zwei Treffern von Patrick Kusche und Hryn glichen die Hattinger sogar durch zwei weitere Dalgic-Tore aus. Lukas Seidler brachte mit dem 200. Turniertor seinen TuS sogar in Führung. Das 4:4 durch Marc Kiewitt änderte nichts am Ausscheiden der Blau-Weißen. Der SC Obersprockhövel ist somit weiter als Gruppenzweiter.

Gruppe D: TuS Ennepetal (Oberliga), SV Herbede (Bezirksliga), FC Wetter (Bezirksliga), VfL Winz-Baak (Kreisliga B), RSV Hattingen (Kreisliga B) – 29. Dezember

TuS Ennepetal - RSV Hattingen 5:0

Deniz Yasar und Moritz Müller brachten die Ennepetaler schnell auf die Siegerstraße. Die 3:0-Vorentscheidung erzielte Florian Bruchsteiner fünf Minuten vor dem Ende mit einem Schuss aus der zweiten Reihe. Pascal Zippel steuerte dann gleich zwei Treffer innerhalb einer Minute bei. Der Vorjahressieger ließ den Hattingern keine Chance.

FC Wetter - SV Herbede 2:3

Der SV Herberde schlug den FC Wetter dank Treffern von Michael Kraus, Emre Karakurt und Finn Schubert. Daniel Sandu und Yannick Heinrichsmeier hatten für den FC getroffen.

VfL Winz-Baak - TuS Ennepetal 0:3

Die Ennepetaler ließen auch im zweiten Spiel nichts anbrennen. Ein Eigentor des VfL brachte den TuS auf die Siegerstraße, für den Baris Kayak auf 2:0 erhöhte. Auch Moritz Müller trug sich in die Torschützenliste ein. Die Winz-Baaker waren mit den drei Gegentreffern gut bedient.

RSV Hattingen - FC Wetter 3:3

Ein hitziges Remis gab es beim Spiel des RSV Hattingen gegen den FC Wetter. Nach schwacher Chancenverwertung des FC holten die Hattinger einen 0:2-Rückstand auf und gingen durch Sascha Brinkmann sogar in Führung, während sie aufgrund einer Zeitstrafe nur zu viert waren. Zwei weitere Zeitstrafen auf beiden Seiten und eine Mecker-Rote Karte für den RSV-Trainer Sergej Saibel später, traf Emre Kavuk zum Ausgleich.

SV Herbede - VfL Winz-Baak 5:1

Bereits nach zwei Minuten hatten der SV Herbede und der VfL Winz-Baak jeweils getroffen: Eray Özer für Herbede, Shahin Aghababaei für den VfL machten den Anfang. Florian Schwarz netzte dann für Herbede zum 2:1 ein. Wenig später stand es dank Luca Rexhäuser schon 3:1 für den Favoriten vom SV Herbede. Eray Özers stellte mit seinem zweiten Treffer auf 4:1. Den Schlusspunkt setzte Niklas Lohkamp zum 5:1.

TuS Ennepetal - FC Wetter 1:3

Der Vorjahressieger wackelte zum ersten Mal am zweiten Turniertag gegen den FC Wetter. Nach der Führung durch Daniz Yasar drehte Fatmir Shala für den FC Wetter auf: erst umkurvte der Angreifer den TuS-Schlussmann und traf ins leere Tor, dann legte er noch gleich zwei weitere Treffer innerhalb weniger Minuten nach und sicherte seiner Mannschaft den Überraschungssieg.

Fatmir Shala lief im Spiel gegen den TuS Ennepetal heiß. Nach 0:1-Rückstand stellte der Angreifer im Alleingang auf 3:1 für den FC Wetter. Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: Frank Oppitz / Funke Foto Services

VfL Winz-Baak - RSV Hattingen 1:2

Im Spiel um die goldene Ananas zwischen dem VfL Winz-Baak und dem RSV Hattingen brachte Sascha Brinkmann den RSV zunächst in Führung. Nur eine Minute später traf Shahin Aghababaei zum Ausgleich. Erneut brachte Brinkmann den RSV mit seinem Abschluss zur Führung und dem 2:1-Endstand.

SV Hebede - TuS Ennepetal 3:1

Auch in Gruppe D war noch alles möglich. Die Kontrahenten vom SV Herbede und des TuS Ennepetal standen beide bei 6 Punkten, Herbede mit einem Spiel weniger. Ein Remis wäre mit dem FC Wetter auf den Fersen für beide Mannschaften zu wenig um sicher weiter zu sein. Die Führung für den SV Herbede erzielte Vincent Holthaus und brachte damit die Ennepetaler in Bedrängnis. Moritz Müller traf zum Ausgleich, ehe Holthaus den TuS mit seinem zweiten Treffer erneut vors Aus stellte. Niklas Lohkamp legte kurz vor dem Ende den dritten Herbede-Treffer nach und sicherte dem SV den Gruppensieg. EIn Wetter-Sieg im im letzten Spiel würde nun Ennepetal aus dem Turnier werfen.

FC Wetter - VfL Winz-Baak 3:0

Nach der TSG Sprockhövel am Vortag verabschiedete sich auch der letzte verbliebene Oberligist vorzeitig aus dem Turnier. Denn nachdem der FC Wetter den Sieg und damit das Weiterkommen nach Hause brachte, war das Aus des TuS Ennepetal besiegelt. Dank Torwart Jonas Frömming und Flavius Popa war der FC in Führung gegangen und VfL-Spieler Deniz Caglar hatte für einen Ellenbogen-Check zwischenzeitlich die Rote Karte gesehen. Cedric Pinhero hatte hinten raus noch den dritten Treffer nachlegt.

RSV Hattingen - SV Hebede 1:6

Der RSV Hattingen raus, der SV Herbede längst Gruppensieger. Im letzten Spiel des zweiten Turniertages ging es um nichts mehr. Nach der RSV-Führung durch Hüseyin Sardar glich Eray Özer für Herbede aus und Gian-Luca Rexhäuser brachte die Herbede-Führung. Drei weitere Herbede-Treffer von Vincent Holthaus, sowie der Treffer von Emran Sisman sorgten für den Endstand.

WAZ-Pokal 2023: So lief der erste Turniertag

Gruppe A (Endstand):

SV Bommern (BzL) - 12:5 Tore - 10 Punkte DJK TuS Ruhrtal (KLA) - 16:8 - 9 SC Obersprockhövel II (BzL) - 12:10 - 6 TSG Sprockhövel (OL) - 12:9 - 4 Hiddinghauser FV (KLB) - 6:26 - 0

Gruppe B (Endstand):

SG Welper (LL) - 17:8 - 9 VfB Schwelm (BzL) -15:8 - 9 Spvg Linderhausen (KLA) - 11:8 - 9 Hedefspor Hattingen (KLA) - 7:9 - 3 TuS Blankenstein (KLC) - 4:21 - 0

WAZ-Pokal im Liveticker: So liefen die Spiele

A: TSG Sprockhövel - DJK Ruhrtal Witten 1:2

Der Umstieg auf den Hallenfußball gelang zunächst dem Außenseiter besser. Yazan Alali und Felix Heckmann brachten die Ruhrtaler durch schnellen Konterfußball mit 2:0 in Führung, ehe die TSG durch Mohamed Mousa zum Anschluss traf. TSG-Stürmer Emre Yesilova scheiterte Sekunde vor dem Ende knapp mit seinem Schuss über den Kasten.

B: SG Welper - Hedefspor Hattingen 4:1

Die SG Welper legte schwungvoll los und ging gleich zu Beginn durch Tolga Dilek und Jan Oberhagemann doppelt in Führung. Nach dem Anschlusstreffer durch Hakan Abanoz machte Cedric Petz mit einem Doppelpack alles klar für die Grün-Weißen.

A: SV Bommern - SC Obersprockhövel II 3:1

Top-Stimmung auf den Rängen: Der Wittener Bezirksligist SV Bommern belohnte seinen Anhang mit einem 3:1-Erfolg. Foto: Frank Oppitz / Funke Foto Services

Angefeuert vom mitgebrachten Fanclub drehte der SV Bommern das Spiel, nachdem Nick Reuter den SCO in Führung gebracht hatte. Melvin Nukicic und Jonas Müller trafen für den SV, ehe Lukas Poell wuchtig aus der Distanz zum 3:1-Endstand nachlegte.

B: TuS Blankenstein - VfB Schwelm 0:5

Wenig Spannung im Spiel des VfB Schwelm, der dem TuS Blankenstein keine Chance gab und sich deutlich mit 5:0 durchsetzte.

A: Hiddinghauser FV - TSG Sprockhövel 2:6

Nach holprigem Turnierstart machte die TSG Sprockhövel nun mit dem Hiddinghauser FV kurzen Prozess. Nachdem die Hiddinghausener nach der TSG-Führung durch Ishak Dogan zunächst noch ausglichen, entglitt dem Außenseiter das Spiel. Neben zwei Dimitrios Papadopoulos- und einem Emre Yesilova-Treffer drehte auch Joshua Torres auf, traf doppelt und düpierte den Keeper bei seinem zweiten Treffer.

Die TSG Sprockhövel ließ dem Hiddinghauser FV keine Chance. Immerhin zwei Ehrentreffer gelangen dem Außenseiter. Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: Frank Oppitz / Funke Foto Services

B: SpVg Linderhausen - SG Welper 2:1

Nach der Führung der SpVg Linderhausen glich zunächst Robin Nenstiel für die Welperaner aus. In der Schlussminute traf Vincent Lähms zum Linderhausen-Sieg.

A: DJK Ruhrtal Witten - SV Bommern 2:3

Im Wittener Duell brachte Benjamin Appia die DJK in Führung. Leander Denz glich für den SV Bommern aus, ehe Torwart Mark Heinrich selbst durchstartete und den Ball im Tor unterbrachte. Im direkten Gegenzug kamen die Bommerner erneut durch Denz zum Ausgleich. Erst in den Schlusssekunden entschied Jonas Müller das Spiel dann sogar zugunsten des SV Bommern.

B: Hedefspor Hattingen - TuS Blankenstein 6:0

Nach Spannung bei den Wittenern folgte nun eine Hedefspor-Demonstration gegen den TuS Blankenstein. Nach Yasin Cetinkayas Führungstreffer traf Nedim Ceylan gleich doppelt. Neben zwei Hakan Abanoz-Treffern trug sich auch Hakan Girgin in die Torschützenliste ein.

A: SC Obersprockhövel II - Hiddinghauser FV 7:0

Und gleich der nächste Kantersieg: Gegen einen SC Obersprockhövel II in Torlaune hatten die Hiddinghausener wenig entgegenzusetzen. Allen voran Nick Johannes lief dabei heiß und traf gleich vierfach. Auch Alexander Valdix und Maximilian Holsing ließen sich nicht zweimal bitten. Sehenswert hatte Kevin Brune aus der Distanz getroffen.

B: VfB Schwelm - SpVg Linderhausen 4:3

Für reichlich Spannung sorgten nun der VfB Schwelm und der SpVg Linderhausen: Nach Schwelm-Führung drehte Linderhausen das Spiel durch Luca Schreiber und Dennis Elma. Gianluca Muzzi glich für den VfB aus, der dann das Spiel sogar drehen konnte. Das 3:3 für Linderhausen folgte in der Schlussminute. Zum Schwelm-Sieg traf Fabio Kresse in den packenden Schlusssekunden.

Spannung Pur beim Aufeinandertreffen des VfB Schwelm und der SpVg Linderhausen. Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: Frank Oppitz / Funke Foto Services

A: TSG Sprockhövel - SV Bommern 2:2

Der SV Bommern gelang beinahe eine echte Überraschung: Nach der Führung durch Leander Denz verpassten die Wittener das 2:0 nur knapp. Aufgrund einer Zeitstrafe für Lukas Köntker wurde mit einem Mann weniger der TSG-Druck zu groß und Ishak Dogan glich aus. Lukas Poell brachte Bommern erneut in Führung. Erst in den Schlussminuten rettete Aleksandar Gudalovic das Remis für die TSG, für die ein Punkt aber zu wenig ist. Der Favorit muss zittern.

Der SV Bommern zeigte sich in guter Turnierform und klaute dem Turnierfavoriten einen Punkt. Für die TSG Sprockhövel lief der WAZ-Pokal noch nicht wie erhofft. Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: Frank Oppitz / Funke Foto Services

B: SG Welper - TuS Blankenstein 6:1

Nach der Welper-Führung durch Cedric Petz glichen die Blankensteiner zunächst durch Jerome Preuser aus. Doch nach einem weiteren Petz-Treffer nahm der Favorit Fahrt auf und machte letztlich kurzen Prozess. Gleich vier Treffer steuerte Cedric Petz zum 6:1-Endergebnis bei. Marco Bakenecker und Faez Al-Bro haben ebenfalls getroffen.

A: Hiddinghauser FV - DJK Ruhrtal Witten 3:8

Fußballerisch konnte der Hiddinghauser FV gegen die DjK Ruhrtal nicht mithalten. Obwohl in der Anfangsphase noch beide Teams mehrfach trafen, übernahmen die Ruhrtaler das Kommando und gewannen am Ende haushoch.

B: SpVg Linderhausen - Hedefspor Hattingen 2:0

Der Hedefspor Hattingen unterlag der SpVg Linderhausen. Kevin Pflanz und Luca Schreiber hatten für die Spielvereinigung getroffen.

A: SC Obersprockhövel II - TSG Sprockhövel 3:2

Auch das Spiel ums Weiterkommen begann nicht gut für die TSG Sprockhövel. Niklas Theurer traf gleich zu Beginn zur SCO-Führung. Nachdem Mohamed Sardar per Solo den Augsgleich erzielte, klingelte es wieder auf der anderen Seite durch Maximilian Holsing. Unter tosendem Applaus legte Max Schenkel den dritten SCO-Treffer nach. Erneut traf Mousa und brachte die TSG auf ein Tor ran. Emre Yesilova drehte dann immer wieder mit Tempo auf, scheiterte aber mehrmals knapp im Abschluss. Die Schlussoffensive der TSG blieb letztlich ohne Ertrag und das Turnier endet für den Favoriten schon in der Vorrunde.

B: VfB Schwelm - SG Welper 4:5

Marco Bakenecker erzielte die frühe Führung für die Welperaner. Mit einem wuchtigen Distanzschuss brachte Torwart Ilja Fjordorovs den Ausgleich für den VfB. Robin Nenstiel blieb auf der anderen Seite cool und schob frei vor dem Kasten ein. Nach einer Zeitstrafe für die Hattinger brachte Fabio Kresse die Schwelmer zum Ausgleich. Abermals Nenstiel ließ seine Mannschaft wieder davonziehen. Frederic Krawinkels Treffer zum 4:2 sah wie die Entscheidung aus, doch Fabio Kresse und Mergim Leci stellten innerhalb einer Minute auf 4:4. In letzter Minute traf dann aber Marco Bakenecker zum fulminanten Welper-Sieg. Das Weiterkommen haben die Grün-Weißen sicher.

SV Bommern - Hiddinghauser FV 4:0

Alle Zeichen standen beim SV Bommern schon früh auf Gruppensieg: Nach dem Führungstreffer durch Lukas Poell erhöhte Lenn D‘hone auf 2:0. Nach Treffern von Leander Denz und Christof Karidakis endete das Spiel 4:0. Damit war der Gruppensieg der Wittener nach einer starken Vorrunde dann amtlich.

Allen Grund zur Freude hatte der SV Bommern: Nach dem 4:0-Sieg über den Hiddinghauser FV standen die Wittener als Gruppensieger fest. Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: Frank Oppitz / Funke Foto Services

B: TuS Blankenstein - SpVg Linderhausen 3:4

Ausgerechnet im Spiel gegen die ums Weiterkommen kämpfende SpVg Linderhausen erwachte der TuS Blankenstein zum Leben und glich nach 1:3-Rückstand aus. Nach einem Eigentor des Favoriten hatte Alexander Bunzel das 3:3 erzielt. Doch in letzter Minute trafen die Linderhausener durch Luca Schreiber doch noch zum 4:3-Sieg.

A: DJK Ruhrtal Witten - SC Obersprockhövel II 4:1

Auf Bommern als Gruppensieger folgte Ruhrtal Witten als Gruppenzweiter dank des Sieges über den SCO II. Nachdem Mark Heinrich und Stephan Engel die ersten Ruhrtal-Treffer erzielt hatten, kamen die Grün-Schwarzen aber zunächst durch Maximlian Holsing zurück. Doch schnell waren die Ruhrtaler durch Yazan Alali und Abdoufadel Sidi-Abdoulaye wieder davongezogen.

B: Hedefspor Hattingen - VfB Schwelm 0:2

Im letzten Spiel des Turniertages ging es um das Weiterkommen für den VfB Schwelm, der hierfür einen Sieg benötigte. Dank Treffern von Fabian und Davide Kresse war das Weiterkommen letztlich sicher. Durch das schlechtere Torverhältnis reihen sich die Schwelmer dabei hinter Gruppensieger Welper ein.

Vor dem Start: Alle Infos zum Turnier

Natürlich wird es auch in diesem Jahr wieder die so beliebte Rundumbande geben, die für ein schnelles Spiel sorgt. Mit dabei ist natürlich auch Titelverteidiger TuS Ennepetal. Im vergangenen Jahr gewannen die Ennepetaler im Finale mit 3:2 gegen die SG Welper. Im Spiel um Rang drei setzte sich die TSG Sprockhövel II nach Neunmeterschießen gegen den SC Obersprockhövel II durch. Es war das Turnier der Zweitvertretungen, die für super Stimmung in der Halle sorgten.

WAZ-Pokal 2023: Titelverteidiger TuS Ennepetal und die TSG Sprockhövel sind dabei

Auch der TuS Hattingen ist in diesem Jahr beim WAZ-Pokal in Sprockhövel wieder mit dabei. Foto: Bastian Haumann / Hattingen

20 Mannschaften spielen in diesem Jahr um den Pokal. Zunächst gibt es vier Gruppen mit jeweils fünf Mannschaften. Die Gruppensieger und die Zweiten qualifizieren sich für den Finaltag. Dort geht es erneut in zwei Gruppen weiter, ehe das Spiel um Platz drei und das Finale ansteht. Traditionell findet das Turnier mit Bande statt.

Neben dem TuS Ennepetal und der TSG Sprockhövel aus der Oberliga, gilt auch der SC Obersprockhövel aus der Westfalenliga zum Favoritenkreis. Im Vorjahr schied der SCO aber schon früh aus.

