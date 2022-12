Rasante Spiele, volle Halle

Die Mannschaft der SG Welper, grüne Trikots, versucht sich am Mittwoch, 28. Dezember 2022, gegen die Mannschaft der DJK TuS Ruhrtal, blaue Trikots, im Hallenfußballturnier in der Glückauf-Halle in Sprockhövel durchzusetzen. Sie spielen um den WAZ-Pokal. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services