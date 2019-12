WAZ-Pokal: Titelverteidiger Obersprockhövel startet mit Sieg

Der Ball rollt wieder beim WAZ Pokal in der Sprockhöveler Glückaufhalle. Am Freitag, dem ersten Turniertag, begegnen sich die Teams aus den Vorrundengruppen A und B. Das Auftaktspiel hatte es mit der Begegnung zwischen den kurzfristig eingesprungenen Alten Herren der SG Sprockhövel/Obersprockhövel und der ersten Mannschaft des SC Obersprockhövel gleich in sich.

Der Publikumsliebling aus dem Jahr 2018 ist nach der Absage des VfL Winz-Baak nachgerückt und bereitete dem Titelverteidiger gleich Probleme. Nach einer 2:0-Führung durch Nico Jahnke und Fabien Henning glichen die Alten Herren aus, Carsten Meier und Tim Gummersbach trafen, einmal mit Hilfe der Bande. Lars Heese hatte dann sogar die Führung für die Spielgemeinschaft auf dem Fuß, ehe Henning in der letzten Minute den Siegtreffer markierte.

Gennebreck gelingt erste Überraschung, Welper setzt Zeichen

Eine erste Überraschung schaffte der B-Ligist VfL Gennebreck gegen den SV Herbede. Mit 5:2 setzten sich die Sprockhöveler gegen die Wittener im ersten Spiel der Gruppe B durch. Und die zweite Mannschaft der TSG Sprockhövel legte gegen den VfB Schwelm nach, schaffte den höchsten Sieg in den ersten Spielen durch ein 5:1. Dabei traf Nils Rajenderam doppelt.

Ein erstes Zeichen setzte Bezirksligist SG Welper in der Gruppe A bei ihrem ersten Auftritt gegen die Reserve der Sportfreunde Niederwenigern: 4:0 besiegten die Grün-Weißen die Wennischen. Dabei traf der junge und wendige Hakan Abanoz zweimal aus kurzer Distanz, ehe Dudda zweimal eine feine Kombination einläutete, wobei er einmal selbst traft und einmal Sidney Rast bediente.

Alte Herren ziehen alle Blicke auf sich

Die beste Stimmung war in der Halle, wenn die Spielgemeinschaft der Alten Herren am Ball war. Dann gingen die Fans auf der gefüllten Tribüne mit, fieberten mit dem Außenseiter mit. Doch der verlor auch sein zweites Spiel, mit 1:3 gegen den TuS Hasslinghausen, was allerdings bis in die letzte Minute offen war, ehe Atakan Kilic den Siegtreffer in Kombination mit Felix Schubert markierte.