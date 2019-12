Welper erwartet gegen Phönix Bochum „hartes Stück Arbeit“

Die Spieler der SG Welper sehnen allmählich die Winterpause herbei, denn bei einigen Stammkräften neigen sich die Akkus dem Ende entgegen. Beim letzten Spiel des Jahres wollen die Grün-Weißen aber noch einmal zeigen, warum sie Tabellenerster sind und es auch über die Winterpause hinaus bleiben wollen.

Auswärts tritt die Elf von Trainer Seung-Man Hong am Sonntag beim SV Phönix Bochum an (14.30 Uhr). Doch bevor die Welperaner sich mit dem kommenden Spiel beschäftigten, reflektierten sie ihre Leistung im Topspiel gegen den TuS Heven.

Die 2:3-Niederlage gegen Ex-Coach Thorsten Kastner hat schon weh getan, vor allem weil die SG in den ersten 30 Minuten gar nicht wirklich am Spiel teilgenommen hatte. „Da lasse ich auch den rutschigen Platz nicht als Ausrede gelten“, erklärt Hong. „Wir waren einfach nicht präsent.“

Bastürk und Akyildiz fehlen weiter

Erst in der zweiten Halbzeit taute Welper auf und es entwickelte sich ein Spiel auf hohem Niveau. „So hätte es eigentlich von Beginn an aussehen müssen“, so Hong. Mit Phönix Bochum erwartet die SG nun ein unangenehmer Gegner, der sein Stärken vor allem in der Offensive hat. In der Hinserie siegten die Welperaner nur knapp mit 3:1. „Auch damals war es schon ein hartes Stück Arbeit“, erklärt der Coach. Verzichten muss Seung-Man Hong weiterhin auf Serdar Bastürk und Aykut Akyildiz. Zudem fehlt Kai Vogel wegen eines Magen-Darm-Infekts.