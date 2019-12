Sprockhövel. Die Insolvenz von Herne ändert die Lage im Tabellenkeller. Trainer Balaika schaut aber nur aufs Spiel in Rhynern am Sonntag – ein ganz wichtiges.

Die Nachricht vom Donnerstag erschüttert, wenn schon nicht Fußballdeutschland, dann doch wenigstens den Tabellenkeller der Oberliga Westfalen: Westfalia Herne hat am Donnerstag einen Insolvenzantrag gestellt. Wird das Insolvenzverfahren eröffnet, wird der Verein aller Voraussicht nach mit neun Punkten Abzug bestraft. Was bedeutet das für die TSG Spockhövel?

Die TSG ist aktuell Drittletzter, mit 18 Punkten. Herne steht bei 22 Punkten – minus neun ergibt 13. Herne würde sich damit einen Platz und fünf Punkte hinter Sprockhövel einreihen.

Dazu hat Westfalia einen Aderlass vor sich – auch wenn mehrere Stammspieler für die Rückrunde zugesagt haben und auf Geld verzichten, wird der SCW in der Rückrunde wohl kaum so stark sein wie im Herbst, als er unter anderem 3:0 in Sprockhövel gewann. Da abhängig von den Absteigern der Regionalliga West auch mehr als zwei Mannschaften aus der Oberliga absteigen könnten, spielt das eine große Rolle.

Balaika über Herne: „Das lässt uns kalt“

Nur nicht zu diesem Saisonzeitpunkt, findet Andrius Balaika, Trainer der TSG Sprockhövel. Während die Herner am Sonntag um 14.30 Uhr die Sportfreunde Siegen zum Kellerduell empfangen, ist die TSG zu Gast beim Tabellenachten Westfalia Rhynern. Und nur das Spiel steht im Fokus des Trainers.

„Das lässt uns erstmal kalt“, kommentiert Balaika die Nachrichten aus Herne. „Wenn das jetzt kurz vor dem Schluss der Saison wäre, dann könnten wir draufschauen. Aber es kommen noch so viele Spiele – da schauen wir nur auf uns. Alles andere bringt nichts.“ Zumal seiner Mannschaft eine schwere Aufgabe bevorsteht.

Nur vier Punkte Abstand zwischen Rhynern und der TSG

Auch wenn Rhynern nach nur einem Punkt und sieben Gegentoren aus drei Spielen auf Platz acht abgerutscht ist, rechnet Balaika das Team aus Hamm zum oberen Tabellendrittel. Tatsächlich ist Rang vier ja nur vier Punkte entfernt. Andererseits steht auch Rhynern nur vier Punkte vor der TSG, was die Ausgangslage doppelt spannend macht. Und die Umstände sowieso.

Um 14.30 Uhr wird am Sonntag in der „Viactiv-Arena im Papenloh“ in Hamm gespielt, und zwar auf Rasen. „Wir haben noch nichts gehört, gehen aber davon aus, dass der Platz bespielbar ist“, sagt Balaika, der natürlich trotzdem weiß, dass sich seine Mannschaft an den Untergrund anpassen muss.

21 Punkte zum Hinrundenende wären schon die halbe Miete

Seine Herangehensweise: „Bei den Platzverhältnissen wird es schwer, Fußball mit Kurzpässen zu spielen. An erster Stelle steht das kämpferische. Wir müssen einfachen Fußball spielen und dürfen es nicht kompliziert machen. Wir wollen gewinnen, um vor der Winterpause nochmal ranzukommen.“

Das 2:1 gegen Ennepetal durch den Casalino-Doppelpack vor acht Tagen tat gut. Am Sonntag könnte die TSG zum Abschluss der Hinrunde ins Mittelfeld springen, bevor in einer Woche dann noch das richtungsweisende Spiel in Kaan-Marienborn ansteht. Klar ist: Wenn Sprockhövel selbst punktet, ist sie nicht von Punktabzügen abhängig.

21 Punkte wären es zum Ende der Hinrunde, wenn Sprockhövel in Rhynern siegt. Wenn 40 Punkte das Ziel sind, wäre das nach der Hälfte der Saison im wahrsten Sinne des Wortes schon die halbe Miete.