Wie es bei den Ex-Hattinger und Sprockhöveler Profis läuft

Tim Oberdorf (hinten) spielte früher für die TSG Sprockhövel. Heute hat er mit Fortuna Düsseldorf Anschluss an die Aufstiegsränge in der 2. Fußball-Bundesliga.

Hattingen/Sprockhövel. Lena und Tim Oberdorf und Christopher Antwi-Adjej sind nur die drei wohl bekanntesten Ex-Sprockhövler im Profifußball. So schlagen sie sich.

Einst spielten sie in Hattingen oder Sprockhövel, mittlerweile sind sie im Profifußball aktiv.

So läuft es bei Lena Oberdorf, Tim Oberdorf, Christopher Antwi-Adjej, Luke Hemmerich, Leroy Kwadwo und Marcel Appiah in den ersten drei deutschen Fußball-Ligen.

Lena Oberdorf (früher TSG Sprockhövel, heute VfL Wolfsburg)

Die deutsche Nationalspielerin ist nach dem aufregenden Sommer mit der vielbeachteten Europameisterschaft sehr stark in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Die 20-Jährige steht nach drei Spieltagen und drei Siegen sowie einem Torverhältnis von 12:2 mit den Wolfsburgerinnen an der Tabellenspitze. Oberdorf stand dabei in jeder Partie in der Startelf, spielte gegen die SGS Essen und die TSG Hoffenheim durch. Beim 6:1-Erfolg über Bayer Leverkusen, bei dem sie einen Treffer erzielte, wurde sie in der 77. Minute ausgewechselt.

Christopher Antwi-Adjej (früher TSG Sprockhövel, heute VfL Bochum)

Einen großen Anteil am ersten Saisonsieg des VfL Bochum in der Bundesliga hatte der 28-jährige Antwi-Adjej. Beim 3:0-Erfolg über Eintracht Frankfurt wurde er wie bei seinen weiteren drei Einsätzen in dieser Saison zwar nur eingewechselt, bereitete aber den dritten Treffer der Bochumer vor und scheint unter dem neuen Trainer Thomas Letsch angekommen zu sein in der Bundesliga-Spielzeit.

Tim Oberdorf (früher TSG Sprockhövel, heute Fortuna Düsseldorf)

Lena Oberdorfs älterer Bruder hat sich bei Fortuna Düsseldorf in der 2. Liga zum Stammspieler gemausert. Die Landeshauptstädter stehen aktuell bei 17 Punkten aus 11 Spielen, liegen somit auf Rang fünf und haben die Aufstiegsplätze im Visier. Der 26-jährige Innenverteidiger stand bei seinen neun bisherigen Einsätzen sieben Mal in der Startformation und sammelte auch schon zwei Scorerpunkte. Beim 3:1-Erfolg über Hansa Rostock gab er eine Vorlage, beim 4:1 über Arminia Bielefeld traf er selbst.

Luke Hemmerich (früher SF Niederwenigern, heute SpVgg Bayreuth)

Der 24-jährige Außenverteidiger und gebürtige Essener wechselte vor der Saison von Preußen Münster zum Drittliga-Aufsteiger nach Bayreuth. Dort ist er klarer Stammspieler. In zehn von elf Spielen kam Hemmerich für die Bayern, die aktuell am Tabellenende liegen, zum Einsatz, neun Mal davon stand er in der Startformation. Ein Tor gelang ihm in dieser Saison auch schon: Am 6. Spieltag beim 1:1 gegen Rot-Weiß Essen.

Leroy Kwadwo (früher TSG Sprockhövel, heute MSV Duisburg)

Wegen einer Hüftverletzung kommt der 26-jährige Leroy Kwadwo beim Drittligisten nicht in Fahrt. Noch kein einziges Spiel konnte er in dieser Saison absolvieren. Der MSV steht mit 14 Punkten auf Rang elf.

Marcel Appiah (früher TSG Sprockhövel, heute VfB Oldenburg)

Der Drittliga-Aufsteiger aus Oldenburg kommt gut in der neuen Liga zurecht. 15 Punkte sammelte der VfB schon in elf Partien. Marcel Appiah führte das Team als Kapitän in die 3. Liga hoch. Und auch in der neuen Saison ist der 34-Jährige weiterhin eine Stütze seines Teams. Bisher kommt er auf neun Einsätze im Abwehrzentrum. Eine Gelbe Karte sah er dabei.

Mirkan Aydin (früher TSG Sprockhövel, heute vereinslos).

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier. Auch den Lokalsport-Newsletter können Sie hier abonnieren.

Die neue Facebook-Gruppe zum Fußball in Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel