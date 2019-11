Simon Gabriel und der SuS Niederbonsfeld möchten in der Hintermannschaft stabiler werden.

Fußball Kreisliga A Wie SuS Niederbonsfeld die Flut an Gegentoren stoppen will

Hattingen. Trainer Stefan Kronen hat in den vergangenen Woche viele individuelle Fehler erkannt. Nun hat er ein neues Mittel, dagegen etwas zu tun.

Fast drei Gegentore pro Spiel kassiert der SuS Niederbonsfeld in der Fußball-Kreisliga A. Und genau drei Tore fingen sich die Blau-Weißen zuletzt beim 3:3 gegen Teutonia Überruhr. Beim Auswärtsspiel in Kray (So., 10.30 Uhr) soll die Gegentorflut nun umgehend gestoppt werden.