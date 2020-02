Zweite „Woche der Wahrheit“ für DJK Westfalia Welper

Im zweiten Spiel der „Wochen der Wahrheit“ stehen die Handballer der DJK Westfalia Welper in der Bezirksliga vor der schwerstmöglichen Aufgabe. Die Welperaner treffen nämlich auf den HSC Haltern-Sythen II, der die Tabelle anführt und Top-Favorit auf den Aufstieg in die Landesliga ist. Die Partie wird am Sonntag um 18 Uhr in der Halle Marxstraße ausgetragen.

DJK kann bisher nicht mithalten

Im bisherigen Saisonverlauf wurde deutlich, dass die Welperaner mit den Spitzenteams der Liga nicht mithalten können. Gegen die vier Erstplatzierten kassierte die DJK durchweg Niederlagen. Gegen den Fünften TV Brechten reichte es nur zu einem Unentschieden. Bei dieser überaus schlechten Bilanz erscheint das Unterfangen, jetzt ausgerechnet den Tabellenführer stürzen zu wollen, schon überaus ambitioniert.

Die Gäste holten aus den letzten vier Begegnungen 6:2-Punkte, die DJK aus den vergangenen sechs Partien 4:8-Zähler. Dabei stammen die vier Pluspunkte aus den Pflichtheimsiegen gegen die beiden Tabellenletzten SG Linden-Dahlhausen (37:23) und TuS Bommern II (30:25).

Welpers Trainer Michael Wolf sieht den Gegner demzufolge auch ganz eindeutig in der Favoritenrolle. „Haltern ist die mit Abstand ausgeglichenste Truppe in Sachen Mentalität, Technik, Taktik und Physis. Zudem schaffen sie es immer wieder ganz hervorragend, Spieler zwischen dem Oberliga- und dem Bezirksligateam hin und her zu schieben. Die machen halt einen richtig guten Job“, spricht der DJK-Coach mit Hochachtung über den Spitzenreiter.

Schwierige Personalsituation

Dass es bei den Jugendkraftlern nicht wie erwünscht läuft, hängt ja bekanntermaßen auch maßgeblich mit der schwierigen Personalsituation zusammen. Nun fällt nach Jonas Grimm-Windeler und Marc Schulz mit Emanuel Jess noch ein dritter Linkshänder für die nächste Zeit aus.

„Emanuel legt ein Auslandssemester in Spanien ein“, sagte Coach Michael Wolf, der aber weiter auf Kai Schaller zurückgreifen wird. „Kai hat es bei seinem Debüt sehr gut gemacht“, lobte Wolf den A-Jugendlichen.

Der Trainer selbst wird am Sonntag nicht anwesend sein. Der Schulleiter weilt auf einer Fortbildung. Neben dem „spielenden Co-Trainer“ Tobias Lask wird Dennis Galbas, Coach der 2. Mannschaft, das Team gegen Haltern betreuen.