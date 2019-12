3:1 – Aufsteiger Wanne-Eickel holt sich im Topspiel Platz 1!

Die A-Jugend des DSC Wanne-Eickel hat das Topspiel der Landesliga beim FC Iserlohn mit 3:1 gewonnen. Durch diesen Sieg übernimmt der DSC wieder die Tabellenführung und geht mit drei Punkten Vorsprung auf den TuS Haltern in die Winterpause – was für eine Geschichte.

„Der Sieg ist für meine Mannschaft absolut verdient. Wir waren über die kompletten 90 Minuten das klar bessere Team“, freute sich DSC-Coach Serkan Besli über den Erfolg seines jungen Teams, das dadurch die komplette Hinrunde ohne Niederlage beenden konnte – als Aufsteiger!

Überragende zweite Hälfte – Besli schwärmt

Dabei lagen die Wanner zur Pause sogar mit 0:1 in Rückstand, denn Iserlohn nutzte die einzige Unachtsamkeit in der DSC-Defensive direkt zum Führungstreffer aus.

„Doch was mein Team dann in den zweiten 45 Minuten für eine Leistung abgerufen hat, war überragend. Einfach phänomenal“, so der DSC-Trainer weiter. Der Ausgleichstreffer fiel dabei jedoch glücklich.

Omerovic macht in der Nachspielzeit alles klar

FCI-Keeper Hendrik Hagedorn schoss Deniz Ergüzel an, von dessen Körper prallte der Ball ins Tor. Das 1:2 war dann hingegen von den Gästen richtig stark herauskombiniert. Ebeny Ngumbia spielte den eingewechselten Justin Knasiak auf der Außenposition frei, dessen Pass in die Mitte verwandelte Khalil El-Daher zur Führung.

Doch auch in der Schlussphase blieb der DSC immer souverän und ließ keine nennenswerte Torchance mehr zu. In der zweiten Minute der Nachspielzeit machte dann Amel Omerovic, mit einem schönen Schuss aus sechzehn Metern, alles klar.

Besli musste seine Jungs auf den Boden zurückholen

„Wir haben eine sensationelle Hinrunde gespielt und kein Pflichtspiel verloren. Unter der Woche musste ich die Jungs zwar etwas auf den Boden zurückholen. Aber diese Ansprache hat geholfen, um die Köpfe frei zu bekommen“, so Besli, der zufrieden war: „Dadurch haben sie ein sehr konzentriertes Spiel abgeliefert und am Ende auch völlig zurecht alle drei Punkte mitgenommen. Wir waren einfach von der ersten Minute an voll da und haben die Partie beherrscht. So ist dieser Erfolg auch absolut verdient.“

Die Rückrunde für den DSC startet am Sonntag, 9. Februar 2020 mit dem Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Eintracht Dortmund.

So haben sie gespielt:

FC Iserlohn – DSC Wanne-Eickel 1:3

Tore: 1:0 (29.), 1:1 Ergüzel (54.), 1:2 El-Daher (66.), 1:3 Omerovic (90.).

DSC: Topal – Anobian, Ergüzel, Nguimba, Knappmann (72. Groß) – Besic (55. Knasiak), Dürschke, Petrovic, Akrivos (89. Mehlmann), Omerovic – El-Daher (81. Zaytoun).