Zum Abschluss des A-Liga-Jahres boten der VfB Börnig und der FC Castrop-Rauxel nochmal eine große Show – und die vorzeitige Entscheidung im Titelrennen konnte der VfB zumindest halbwegs abwenden. Die „Verfolger“-Duelle gingen an RW Türkspor und den DSC Wanne-Eickel II – hier ist der Überblick über die Topteams der Kreisliga A.

Der VfB hatte den Spitzenreiter am Rande einer Niederlage, er führte zur Pause schon mit 3:0. Am Ende blieb Börnig immerhin ein Zähler. Die Kostrzewa-Elf geht damit als Tabellenzweiter in die Winterpause. „Die Leistung macht mich stolz, wir haben Castrop ordentlich Paroli und einen Kampf auf Augenhöhe geboten“, bilanzierte Trainer Jörg Kostrzewa nicht unzufrieden. „Das Spitzenspiel hatte den Namen verdient.“

Bilderbuchstart für Börnig

Börnig gelang ein Bilderbuchstart als Jerome Laboch schon in der ersten Spielminute zum 1:0 traf. Auch in der Folge stießen die Gäste aus einer konzentrierten Defensivausrichtung heraus immer wieder gefährlich nach vorne.

Karsten Lissek, blank am zweiten Pfosten per Kopf, und Lorenz Leicht nach Turan-Vorarbeit erhöhten so bis auf 3:0. Kostrzewa: „Aber wir wussten, dass da wahrscheinlich noch was kommt.“ Die Vorahnung war berechtigt.

Während Börnig dem absolvierten Pensum nämlich Tribut zollen musste, hatte der FC noch Körner in petto.

Castrop verkürzte per Elfmeter (70.), kam zum Anschluss (73.) und nach dem Platzverweis (Gelb-Rot, 84.) gegen Ex-Castroper Dennis Schwarz in Überzahl sogar noch zum Ausgleich. Dass das 3:3 erst in der 94. Minute fiel, war natürlich für den VfB doppelt bitter.

„Wir haben in der ersten Halbzeit alles rausgehauen. Nach der Pause hat dann die Entlastung nach vorne gefehlt“, so Jörg Kostrzewa. In der Tabelle bleibt es nach dem Unentschieden beim Neun-Punkte-Abstand zwischen Castrop (1.) und Börnig (2.).

RW Türkspor - SuS Merklinde 2:0 (0:0)

Sportlich gelang Rot-Weiß Türkspor ein versöhnliches Ende der so turbulent verlaufenen Hinserie. Yakup Takim half zwischen den Pfosten aus und hielt den Kasten sauber. Den Matchwinner mimte schließlich Oguzhan Türkoglu, der erst angeschlagen aufs Feld kam, das 1:0 markierte und eine Viertelstunde später wieder verletzt raus musste. Yagcioslu erhöhte noch auf 2:0, Abdessamie sah als letzter Mann Rot.

DSC Wanne-Eickel II - BV Herne-Süd 4:1 (2:1)

Gegen die Topteams der A-Liga ist für den BV Herne-Süd weiterhin nichts zu holen. Die DSC-Reserve besiegelte ihre bislang gut Saison mit einem ungefährdeten Heimsieg und Platz vier in der Tabelle, während Süd enttäuschendes Mittelmaß bleibt.