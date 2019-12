400 Fans: Der Herner EV fährt mit dem Sonderzug nach Halle

Alle Jahre wieder: Während die meisten zwischen Weihnachten und Neujahr ihr Pensum herunterfahren und den Akku wieder aufladen, wird beim Eishockey die Schlagzahl erhöht. Dem traditionellen Spieltag am zweiten Weihnachtstag folgt direkt ein Doppelprogramm, wobei über die etwas ungewöhnliche Samstag/Montag-Kombination in der Szene durchaus geteilte Meinungen herrschen.

Aber der Eishockeyspieler jammert nicht, sondern er spielt, wenn es im Spielplan steht. Am besten so erfolgreich wie der Herner EV. Der ließ sich die vier Tage zuvor eroberte Tabellenführung vom Nachbarn aus Duisburg nicht streitig machen, obwohl es am Donnerstag beim 4:3-Sieg der Gastgeber bis zum Schluss eng blieb.

Gegen die Füchse war Herne nicht kaltschnäuzig

Was sich die Gysenberger allerdings ans eigene Bein binden mussten, denn eine frühere Entscheidung war möglich. Stark in die Partie gestartet verteilten die Füchse vor allem im zweiten Drittel jede Menge Geschenke, doch der HEV nahm sie nicht an. Unter anderem vergaben Dennis Palka, Nils Liesegang und Dominik Piskor hochkarätige Möglichkeiten gegen Duisburgs starken Keeper Etienne Renkewitz.

„Wir hatten vier oder fünf Alleingänge – da sind wir sonst kaltschnäuziger. In der Defensive haben wir aber ein gutes Spiel gezeigt“, meinte HEV-Trainer Danny Albrecht hinterher, auch wenn die dreimal erfolgreiche erste Duisburger Sturmreihe immer wieder für Programm vor Björn Lindas Tor gesorgt hatte.

Die Saale Bulls sind einer der stärksten Herner Erfolge

An diesem Samstag geht es um 19 Uhr bei den Saale Bulls Halle gegen einen starken Verfolger, der am Donnerstag in Hamburg mit 3:6 verlor und derzeit Platz vier belegt. Erst vor zwei Wochen standen sich beide Teams am Gysenberg gegenüber, wobei der HEV sich nur mit viel Mühe nach Verlängerung durchsetzen konnte. Seinerzeit noch für Halle dabei: Center Mark Heatley, der inzwischen nach Bad Tölz in die DEL2 gewechselt ist.

An Unterstützung von den Rängen wird es den Grün-Weiß-Roten im Sparkassen-Eisdom nicht fehlen. Zum dritten Mal haben die Herner Fans einen Sonderzug aufs Gleis gestellt – erstmals zu einem Hauptrundenspiel nach den Playoff-Fahrten nach Deggendorf und Regensburg.

400 Fans machen die 500 Kilometer mit

Über 400 Anhänger haben Tickets für den 500 Kilometer langen Schienenweg gelöst und die Mannschaft ist zum ersten Mal mit an Bord.

„Auf der Hinfahrt natürlich in eigenen Abteilen“, sagt Danny Albrecht. Auf der Rückreise soll dann gemeinsam gefeiert werden – in zwei Partywagen und mit 1.500 Litern Bier als Proviant. Damit es im Fanexpress auch etwas zu feiern gibt, wird der HEV auf dem Eis an seine Grenzen gehen müssen. „Die Mannschaft wird in Halle alles dafür tun“, verspricht zumindest der Herner Chefcoach.

Thomas Ziolkowski kommt erst 2020 zurück

Bis zum Montagsheimspiel gegen die Hannover Indians wollen dann alle, Fans und Spieler, wieder fit sein. Einzige Ausnahme: Verteidiger Thomas Ziolkowski, der nach seinen Kopfverletzungen aus Rostock erst im neuen Jahr wieder eingreifen kann.