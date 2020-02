Herne/Wanne-Eickel. In der A-Jugend-Landesliga will Tabellenführer DSC Wanne-Eickel weiter siegen. Die B-Jugend des DSC ist hingegen schon fast zum Siegen verdammt.

Nach dem geglückten Start ins Pflichtspieljahr will Tabellenführer DSC Wanne-Eickel in der A-Jugend-Landesliga direkt nachlegen.

Das Team von Serkan Besli ist am Sonntag zu Gast bei der abstiegsgefährdeten Spielvereinigung Hagen. „Wir haben gegen Eintracht Dortmund II das Spiel beherrscht und immer zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Daran wollen wir anknüpfen“, weiß auch der DSC-Coach über die Favoritenrolle seines Teams.

Firtinaspor Herne will den Abstiegsrängen fern bleiben

In der Bezirksliga hat Firtinaspor Herne, durch den Punktgewinn im Derby bei Westfalia Herne, die Abstiegsplätze verlassen. „Die wollen wir auch in dieser Saison nicht mehr belegen“, gibt Firtina-Coach Gökhan Negüzel die Marschroute aus. Sonntag kommt Concordia Wiemelhausen an die Emscherstraße. Westfalia Herne ist zeitgleich zu Gast beim VfB Hüls.

B-Jugend des DSC empfängt den Tabellenvierten VfB Waltrop II

In der B-Jugend-Landesliga hat der DSC Wanne-Eickel mittlerweile fünf Zähler Rückstand auf den Abstiegs-Relegationsplatz und sogar sieben Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Und auch am Sonntag geht das Team von Soufian Arbib als Underdog ins Spiel.

Zu Gast auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Wanne-Süd ist die zweite Mannschaft des VfB Waltrop, immerhin Tabellenvierter der Landesliga.

Die am vergangenen Sonntag ausgefallene Partie beim TuS Sundern wird am Sonntag, 29. März, um 11 Uhr, nachgeholt. In der Bezirksliga will Westfalia Herne nach dem Auftaktsieg direkt nachlegen. Das Team von Bektas Derdiyok trifft zu Hause auf den Tabellenletzten SG Castrop. Alle Spiele beginnen um 11 Uhr.

Weitere Spiele: TSV Marl-Hüls - SCW (C-Jgd.-Landesliga, Sa. 15 Uhr), SCW - TSV Marl-Hüls, SV Wanne 11 - SV Horst-Emscher 08 (D-Jgd.-Bezirksliga, Sa. 13.30 Uhr).