Braunschweig. Die Herner Bogenschützen des BSC Sherwood haben ihren Vorsprung fast noch verspielt – so eben schafften sie es in den Kampf um die Meisterschaft.

Bogenschießen: Sherwood Herne erreicht das Bundesliga-Finale

Mit einem Zehn-Punkte-Polster vor ihren Verfolgern waren die Herner Bundesliga-Bogenschützen des Sherwood BSC zum letzten Wettkampftag nach Braunschweig gereist. Dies erwies sich im Nachgang als gerade ausreichend.

In den ersten drei Wettkämpfen der Saison hatten die Herner eine konstant gute Leistung auf hohem Niveau gezeigt und sich so früh einen Platz unter den besten vier Mannschaften gesichert. Doch am letzten Wettkampftag brachen sie ein.

Bittere 0:6-Niederlage gegen Absteiger

Lediglich ein Sieg aus sieben Partien konnte Sherwood verbuchen. Der 6:4-Erfolg gegen RSV Detmold-Klüt sollten die einzigen Punkte sein, die die Herner einfahren konnten. Die restlichen sechs Partien gingen, wenn auch zum großen Teil knapp, an die Gegner.

Besonders bitter war die glatte 0:6-Niederlage gegen den Absteiger TuS GW Holten.

Doch dank der guten Saisonvorleistung konnten die Herner sich mit dem vierten Platz und verbleibenden vier Punkten Vorsprung vor Detmold-Klüt nach einjähriger Abstinenz wieder für das Finalturnier qualifizieren.

Acht Teams spielen um den Bundesligatitel

Neben dem Sherwood BSC lösten in der Bundesliga Nord der SV Dauelsen, der BSC BB Berlin und der SV Querum die Endrundentickets. Ausgespielt wird das Finale in Wiesbaden am 29. Februar. Dort warten dann zusätzlich die vier besten Teams aus dem Süden.