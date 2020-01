Wanne-Eickeler Herren 40: weiterer Schritt Richtung Titel

Auch nach dem fünften Westfalenliga-Spieltag durften die heimischen Tennisteams eine positive Bilanz ziehen. Vier Siegen standen zwei Niederlagen gegenüber, und alle sechs Mannschaften können ihr Saisonziel noch erreichen.

Westfalenliga Herren: TC Parkhaus unter Wert geschlagen

GW Paderborn – TC Parkhaus Wanne-Eickel 5:1. In Paderborn wurden die Eickeler etwas unter Wert geschlagen. Einzig Maximilian Özcelik war chancenlos, die drei übrigen Einzel verliefen absolut ausgeglichen und standen bis zum letzten Ballwechsel auf der Kippe.

Philipp Sibbel und Nils Löchterfeld lagen mit einem Satz vorne, mussten sich dann aber im Matchtiebreak knapp geschlagen geben, wobei Nils Löchterfeld bei einer 9:7-Führung sogar zwei Matchbälle ausließ.

Wanne-Eickeler behaupten Platz zwei

Im Spitzeneinzel verlangte Marcel Zielinski dem Vize-Westfalenmeister Karlo Cubelic alles ab, verlor aber den zweiten Durchgang unglücklich im Tiebreak. Nach der Paderborner 4:0-Führung verzichteten beide Teams auf die Doppel und teilten sie auf.

Trotz der Niederlage behauptete der TC Parkhaus Wanne-Eickel mit 6:4 Punkten Rang zwei. In Sicherheit dürfen sich Zielinski und Co. jedoch noch nicht wähnen.

Theoretisch kommen außer dem verlustpunktfreien Spitzenreiter BW Halle I noch alle sieben Mannschaften für die drei Abstiegsplätze in Frage.

Bei einer Niederlage in Versmold (8. Februar) könnte es am 16. Februar an der Reichsstraße sogar zu einem echten Abstiegs-Endspiel gegen den TC Iserlohn kommen.

Einzel: Zielinski 3:6, 6:7; Sibbel 6:4, 3:6, 7:10; Löchterfeld7:5, 3:6, 9:11; Özcelik 2:6, 1:6. Doppel: 1:1 (nicht gespielt).

Westfalenliga Damen: Siege für TC Grün-Weiß und TC Parkhaus

TC Grün-Weiß Herne – TC BW Halle II 5:1. Das sollte es gewesen sein. Mit dem deutlichen Sieg über das Schlusslicht kletterten die Grün-Weißen bei nun 7:3 Punkten auf den dritten Platz und können allenfalls noch rechnerisch auf einen Abstiegsrang rutschen. Anastasia Meglinskaya, Alexa Volkov, Luna Hüning und Nicolin Lücke zeigten konzentrierte Vorstellungen und gewannen ihre Matches in zwei Sätzen.

Die Damen des TC GW Herne, hier Luna Hüning, kletterten durch das 5:1 über Halle II auf den dritten Platz. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Einzig Meglinskaya stand im Spitzeneinzel dicht vor einem Satzverlust. Doch die 30-Jährige bewies einmal mehr ihre großen Kämpferqualitäten, wehrte insgesamt fünf Satzbälle ab und gewann den zweiten Durchgang schließlich im Tiebreak.

Wenn die Hernerinnen auch ihr nächstes Spiel beim Tabellenvorletzten TP Bielefeld gewinnen, sind sie vom dritten Platz nicht mehr zu verdrängen und gehören mit Münster und Deuten zu den Top 3 in ganz Westfalen.

Einzel: Meglinskaya, Volkov, Hüning, Lücke.

TC Parkhaus – TC Union Münster II 4:2. Das war eine ganz enge Kiste. Nach einer hochspannenden Partie konnten die TCP-Damen den heiß ersehnten und für den Klassenerhalt fast unverzichtbaren Sieg feiern.

„Save sind wir damit noch nicht, aber jetzt sieht es gut aus“, freute sich TCP-Sportwartin Katja Kostuj.

Sie sah in der ersten Runde zwei heiß umkämpfte Matches, in der beide Eickelerinnen knapp die Oberhand behielten.

Fulminanter Schlagabtausch zwischen Liva Yildiz und Leandra Nizetic

Während Danni Löchter Münsters Jana Hückinghaus mit ihrem unkonventionellen Spiel zunehmend entnervte, entschied Liva Yildiz den fulminanten Schlagabtausch gegen Leandra Nizetic mit 6:4/7.6 für sich.

In der zweiten Runde knöpfte Mareike Köhler der starken Deborah Döring überraschend den ersten Satz ab, geriet dann aber doch ins Hintertreffen.

Weil Valerie Skyba mit ihrer großen Erfahrung Toptalent Nele Niermann niederhielt, nahmen die Gastgeberinnen eine 3:1-Führung mit in die Doppel, wo Skyba/Yildiz dann den umjubelten Schlusspunkt setzten.

Einzel: Köhler 6:2, 2:6, 6:10; D. Löchter 6:4, 7:5; Skyba 6:2, 7:5; Yildiz 6:4, 7:6. Doppel: Köhler/Löchter 2:6, 0:6; Skyba/Yildiz 7:6, 6:0.

Altersklassen: TC Parkhaus-Herren 40 auf dem Weg zum Westfalenmeistertitel

Damen 50: VfL Gladbeck - TC Parkhaus Wanne-Eickel 4:2. Ohne Topspielerin Wencke Fleischmann konnten auch die TCP-Ladys konnten vom Tabellenführer keinen Punkt entführen.

Erfreulich aber: Katja Kostuj hat ihre kleine Formkrise überstanden, gewann das Spitzeneinzel glatt in zwei Sätzen und besorgte im Doppel mit ihrer Schwägerin Anja Kostuj auch den zweiten Eickeler Punkt.

Herren 40: TC Parkhaus - VfL Tennis Kamen 5:1. Im Eiltempo entledigte sich der Spitzenreiter seiner Pflichtaufgabe und steht dicht vor dem Gewinn des Westfalenmeistertitels.

In der ersten Runde gaben beide Kamener nach nur einem Spiel auf, dann ließ Mariusz Zielinski ein lockeres 6:1, 6:0 folgen, während Tobias Wessel knapp im Matchtiebreak unterlag. Zu den Doppeln traten die Gäste nicht mehr an.

Herren 60: TC St. Mauritz - TC GW Herne 2:4. Rainer Hampel (6:3/6:2), Gerd Polzin (7:5/6:1) und Michael Seydel (6:1/6:4) erspielten einen 3:0 Zwischenstand, ehe sich Spitzenspieler Frank Elting dem stark aufspielenden Chris Pickering im Matchtiebreak geschlagen geben musste (6:3/1:6/5:10). Die Doppel wurden 1:1 aufgeteilt zugunsten eines geselligen Ausklangs eines schönen Tennistages.