Der SV Sodingen startet schon vorzeitig in die Winterpause

Es hätte ein geruhsamer Sonntag werden können für Ersan Kaya. Das Heimspiel des SV Sodingen gegen den SV Hohenlimburg war wegen Unbespielbarkeit des Rasenplatzes vorab abgesetzt worden. Doch der Trainer machte nicht frei, er fuhr stattdessen zur Emscherstraße, zog sich dort selbst die Stollenschuhe an und half 45 Minuten in seiner alten Mannschaft aus. Und das mit Erfolg, denn A-Ligist Firtinaspor Herne II lag gegen Sportfreunde Wanne-Eickel II zur Halbzeit 0:2 hinten. Nach Kayas Einwechslung lief es dann besser, Firtina schaffte den Ausgleich und rettete ein 2:2-Remis.

Nach Spielabsagen bleiben Sodingen noch 17 Spiele zum Klassenerhalt

„Ich habe natürlich den Vorstand darüber informiert“, erklärt Ersan Kaya seinen Ausflug ans andere Ende der Stadt. „Aber so etwas wird natürlich die Ausnahme bleiben. Wenn es aber passt, werde ich bei Firtina gerne aushelfen.“ Abseits dieses Praxis-Exkurses auf dem Spielfeld gilt die Konzentration Ersan Kayas jedoch voll und ganz der Vorbereitung auf die 17 Saisonspiele, die dem SV Sodingen in der Westfalenliga noch bevorstehen. Es werden übrigens 17 Spiele offen bleiben, denn gestern Mittag erteilte die Sportverwaltung der Stadt Herne der Bespielbarkeit des Sodinger Rasens eine Absage, die übers kommende Wochenende hinaus reicht.

Das für Sonntag geplante Spiel gegen die Spielvereinigung Erkenschwick wird also ebenfalls ausfallen. „Das kommt mir aber schon echt gelegen“, sagt der Coach. Und das nicht etwa, damit er selbst wieder kicken kann, sondern vielmehr weil er sich so in Ruhe seiner Mannschaft widmen kann sowie der Planung seiner Vorbereitung.

Die Konkurrenz im Liga-Keller spielt im Sinne des SVS

In der Zwischenzeit können die Sodinger ein bisschen die Konkurrenz beobachten. Um so lieber, wenn sie so spielt wie am letzten Spieltag. „Da haben ja unten fast alle für uns gespielt. Ich kann mich nicht beklagen, wie das Wochenende gelaufen ist“, blickt Ersan Kaya zurück. Noch so ein Spieltag, und die Hoffnung am Holzplatz wächst weiter. Kaya kalkuliert vorsichtig: „Mit nur ein, zwei Siegen bist du raus aus der Abstiegszone. Aber was die anderen machen allein nutzt uns gar nichts, wir müssen natürlich auch selbst zulegen.“ Aktuell beträgt der Abstand zum Lüner SV auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz lediglich einen Zähler.

Während die Mannschaft derzeit auf ihrem Kunstrasen-Kleinspielfeld im Glück-Auf-Stadion trainiert, wird Kaya in der nächsten Zeit verstärkt in die Hallen gucken. „Wir werden ein paar Turniere spielen, damit die Jungs im Rhythmus bleiben“, blickt er voraus.

Mit zwei neuen Spielern ist er sich zudem zwischenzeitlich einig geworden. „Außerdem werde ich in dieser Woche noch mit zwei weiteren Jungs aus dem Offensivbereich Gespräche führen“, berichtet Kaya, ohne Namen zu nennen. Der SVS-Coach bleibt also aktiv an allen Fronten – wenn es sein soll, ja sogar in Stollenschuhen.