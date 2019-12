Der SV Wanne 11 fühlt sich in Wanne-Eickel besonders wohl

Mit dem Heimspiel gegen die SSV Buer beschließt Landesliga-Aufsteiger SV Wanne 11 das überragende Fußballjahr 2019 am Sonntag um 14.30 Uhr an der Hauptstraße. Doch für die 11-er könnte es eigentlich gerne noch etwas weitergehen.

Denn nach einer kleinen Schwächephase im November, ist das Team von Franko Pepe pünktlich zum Jahres-Endspurt wieder in guter Form. Was aber wohl auch daran liegt, dass die sieben Punkte aus den vergangenen drei Landesliga-Spielen und der Erfolg im Kreispokal-Viertelfinale allesamt in Wanne-Eickel eingefahren wurden.

Vier Erfolge in der eigenen Stadt

Nach dem Unentschieden im Heimspiel gegen IG Bönen gab es einen Kreispokal-Erfolg beim Bezirksligisten Sportfreunde Wanne an der Wilhelmstraße, anschließend einen Sieg bei Firtinaspor Herne an der Emscherstraße und vergangene Woche den Erfolg gegen Horsthausen zuhause an der Hauptstraße.

„Die Erfolge in den letzten Wochen haben uns wirklich gut getan. Vor allem der Auswärtssieg bei Firtinaspor gab richtig Auftrieb, da es unser erster Saisonerfolg auf fremdem Platz war“, sagt auch Wanne-11-Coach Franko Pepe vor dem Duell mit dem Tabellenfünften, an dem man, einen Heimsieg vorausgesetzt, in der Tabelle noch vorbeiziehen kann.

„Zuhause sind wir eine richtige Macht“

„Zuhause sind wir bisher eine richtige Macht und haben nicht umsonst bereits 19 Punkte auf dem eigenen Kunstrasen geholt. Daran wollen wir am Sonntag natürlich anknüpfen und das Jahr mit einem Erfolgserlebnis beenden“, so Franko Pepe vor dem Spiel gegen die SSV, der das Hinspiel in Gelsenkirchen mit 3:2 für sich entschied.