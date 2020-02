Der SV Wanne 11 will in Dortmund auf den Punkt topfit sein

Wenn die Winterpause nicht dazwischen gekommen wäre, man könnte bei der Partie zwischen dem Hombrucher SV und dem SV Wanne 11 von einem klaren Favoriten sprechen (So. 15.15 Uhr, Deutsch-Luxemburger-Straße, Dortmund).

Die Dortmunder haben die letzten drei Partien vor der Pause verloren, die 11-er konnten alle drei Spiele für sich entscheiden, haben jedoch eine eher durchwachsene Winter-Vorbereitung hinter sich.

„Wenn du zum Auftakt punktest, hast du in der Vorbereitung alles richtig gemacht“

„Aber dies zählt am Ende nicht. Wenn du zum Auftakt punktest, dann hast du auch in der Vorbereitung alles richtig gemacht“, sagt Franko Pepe, Coach des SV Wanne 11 vor der Partie an der Deutsch-Luxemburger-Straße.

Trotz der 2:6-Pleite im letzten Testspiel am Mittwochabend beim Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel, war der Trainer mit der Leistung seiner Mannschaft einverstanden: „Das war sicherlich eines unser besseren Testspiele in der Winterpause.“

Nach einer kurzen Erholungspause am Donnerstag stand am Freitagabend das Abschlusstraining auf dem Programm, „Jetzt fahren wir mit Vollgas nach Hombruch und wollen dort weitere wichtige Zähler in der Landesliga einsammeln“, so Franko Pepe weiter.

Hombruch setzte ein Ausrufezeichen gegen Wickede

Doch seine Mannschaft sollte gewarnt sein. Denn Hombruch konnte sein letztes Testspiel, beim klassenhöheren Westfalenligisten Westfalia Wickede, in Unterzahl souverän mit 6:1 für sich entscheiden.

„Am Sonntag um 15 Uhr ist dies aber egal. Dann musst du auf den Punkt topfit sein und deine beste Leistung abrufen. Denn dann gibt es die wichtigen Punkte. In der Vorbereitung sind die Ergebnisse egal, dort zählt nur die Performance der eingesetzten Spieler auf dem Platz“, sagt der Coach der 11-er abschließend.