England, Kanada, Slowenien, Moldawien oder Irland. So eine bunt gemischte Gruppe an Gästen hat Herne wohl schon länger nicht mehr begrüßen dürfen. Doch Ende Februar werden Sportler dieser Nationen unter dem Banner des Taekwon-Do in Herne zusammenkommen.

Der International Instructor Course (IIC) findet in diesem Jahr erstmalig in Deutschland statt. Ausrichter ist die International Taekwon-Do Federation (ITF) Germany. Das Rennen als Mitausrichter hat der Taekwon-Do Verein Wanne (TKD) gemacht, der die Sporthalle im Sportpark als Veranstaltungsort zur Verfügung stellt.

Großmeister leitet den Course im Sportpark

Somit ist Herne vom 29. Februar bis zum 1. März Heimat der internationalen Taekwon-Do-Elite. Unter der Leitung von Großmeister Choi Jung Hwa, Sohn des Taekwon-Do-Begründers General Choi Hong Hi, werden sich Dan-Träger aller Stufen einem Lehrgang stellen, der ihnen in insgesamt 14 Stunden alles abverlangen wird.

„Wir sind echt nervös und aufgeregt“, schaut Roland Jensen, 1. Vorsitzender des TKD, voraus. Über 100 Schwarzgurtträger erwartet Jensen, die dann „in Reih und Glied“ den Anleitungen des Großmeisters Folge leisten werden. Der erfolgreiche Abschluss eines IIC ist Voraussetzung für Dan-Träger, um die internationale Anerkennung zu erlangen.

Roland Jensen: „Das ist sensationell“

„Es ist sensationell, dass ein Course in Deutschland stattfinden wird. Das hat auch eine Signalwirkung nach Europa“, erklärt Jensen, „und vielleicht fällt auch etwas Glanz auf uns als Verein ab.“ Die Sporthalle sei für so eine Veranstaltung am besten geeignet.

Nur Zuschauer bleiben an diesem Wochenende außen vor. „Es ist im Prinzip eine Unterrichtseinheit, deren Erkenntnisse von den Teilnehmern in die Vereine getragen werden sollen. Wenn jemand das abfilmt, wäre das nicht Sinn der Sache“, begründet Jensen.

Die Lehrer werden an diesem Wochenende wieder zu Schülern

Unter den Teilnehmern werden sich auch Jensen und fünf Vereinskollegen befinden, die alle den 1. bis 4. Dan tragen. Damit werden sie sich an diesem Wochenende vor allem in der Schülerrolle befinden. Die höheren Dan-Ränge fungieren beim IIC als Lehrer, die so unter Beweis stellen müssen, wie gut sie Bewegungsformen vermitteln können.

Bei so einem Event und solch einem Lehrer schlüpft man sicher gerne wieder in diese Rolle.

Internationale Verständigung steht auch im Mittelpunkt

Neben Choi Jung Hwa, der 2018 in die „Hall of Legends“ aufgenommen wurde, wird auch der kanadische Großmeister Trevor Nicholls im Wanner Sportpark vor Ort sein und sein Wissen weitergeben.

Die internationale Freundschaft, Verständigung und Verbindung über Taewon-Do ist ein gewollter Begleiteffekt des IIC. Die „harte Prüfung“ steht dabei trotz allem immer noch im Vordergrund. Doch Jensen ist sich sicher, am Abend „schlafen alle mit einem Lächeln ein“.