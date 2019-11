DSC Wanne-Eickel fiebert dem Pokal-Viertelfinale entgegen

Herne. Die ganze Wanne-Eickeler Vereinsfamilie macht sich auf den Weg zum Spiel bei Oberligist SV Schermbeck. Zwei Busse stehen zur Verfügung.

Was für ein Kontrastprogramm: Der DSC Wanne-Eickel musste vor Wochenfrist noch im Kreispokal bei B-Kreisligist RSV Wanne (11:0) ran. Zwischendurch dann im Westfalenliga-Pflichtspiel gegen den FSV Gerlingen (3:1) und jetzt geht es um den Einzug ins Verbandspokal-Halbfinale. Die Partie am Mittwochabend bei Oberligist SV Schermbeck ist nicht nur in dieser Trilogie der Ereignisse das Highlight. Der ganze Verein fiebert mit. Anstoß in der Volksbank-Arena in Schermbeck ist um 19.30 Uhr.