DSC Wanne-Eickel überzeugt gegen den SC Wiedenbrück

Der DSC Wanne-Eickel sei im Plan während dieser Wintervorbereitung, sagte Sebastian Westerhoff nach dem 4:3 (4:2)-Testspielsieg des Westfalenligisten gegen den Oberliga-Tabellenführer SC Wiedenbrück.

Aber einer der Wanne-Eickeler, der war an diesem Tag schon besonders nah dran an seiner Idealform für die Meisterschaftsspiele.

Alle vier Treffer für den DSC Wanne-Eickel durch Dawid Ginczek

Dawid Ginczek, Stürmer des DSC, ist in der Torjägerliste der Westfalenliga 2 mit bisher 15 Treffern gleichauf mit Phillip Hennes (SG Finnentrop/Bamenohl) und Johannes Zottl (Lüner SV). Das Trio liegt hinter dem bisher erfolgreichsten Torschützen dieser Spielklasse, Florian Friedrichs (FC Lennestadt).

Der Wiederbeginn der Punktspiele ist noch ein Stück weg, aber Ginczek zeigte jetzt schon mal, dass er über den Jahreswechsel nicht vergessen hat, wo das Tor steht und markierte alle vier Treffer zum Sieg gegen Wiedenbrück.

„Das war läuferisch gut, und auch, wie wir in die Zweikämpfe gegangen sind“

Neben den vier Ginczek-Treffern sah DSC-Trainer Sebastian Westerhoff aber auch weitere positive Dinge in dieser Begegnung: „Das war läuferisch gut, und auch, wie wir in die Zweikämpfe gegangen sind. Wir waren auch nach der 75. Minute noch in der Lage, schnell nach vorne umzuschalten, und das mit vier, fünf Leuten.“

Zwar mussten die Wanner schon nach fünf Minuten das 0:1 hinnehmen, als Jacub Pryzybylko den von Leon Tia quergelegten Ball zur Wiedenbrücker Führung einschob, aber nach einem Eckball köpfte Ginczek das 1:1 (10.). Ginczeks 2:1 fiel nur neun Minuten später.

Nach Michele Di Baris trockenem „Tor“ nickt Dawid Ginczek zum 3:1 ein

Und der Sportliche Leiter des DSC, Michele Di Bari, sah in der 26. Minute, was da kommen sollte. Als der Ball nach einer Wanner Ecke in den Wiedenbrücker Strafraum flog. Dawid Ginczek hatte noch nicht zum Absprung abgesetzt, da sagte Di Bari trocken: „Tor“. Ginczek nickte den Ball bestätigend zum 3:1 ein.

Wiedenbrück kam zum 2:3-Anschluss durch David Hüsing, aber bei einem Schnellangriff des DSC legte Luca Robert quer zu Ginzeck, der zum 4:2 traf. In der zweiten Halbzeit kam der Oberligist zwar zu einigen Chancen und zum 3:4 durch Viktor Maier, aber mehr ließ die Wanner Abwehr und vor allem Torhüter Niklas Simpson nicht zu.

Auf der Gegenseite kamen die Wanner zu Kontern, aber zu keinen weiteren Treffern mehr.

Umschalten auf die nächste Saison

Michele Di Bari konnte unterdessen noch zwei weitere Vertragsverlängerungen über die laufende Saison hinaus als fix vermelden.

Nach den Spielern Josse Gerick und Davide Basile haben auch Orkun Koymali und Rene Michen für die kommende Saison beim DSC Wanne-Eickel zugesagt.

Die nächsten Vertragsverlängerungen seien „in Arbeit“, sagt Michele Di Bari. Neben dem Platz ist schon das Umschalten auf die kommende Saison gefragt.