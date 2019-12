ETuS gegen Zonguldakspor: Spitzenspiel und Torjägerduell

In der Herner Kreisliga B steht am Sonntag bereits der letzte Spieltag des Jahres, und zugleich auch der zweite Spieltag der Rückrunde, auf dem Programm. Das absolute Topspiel des Tages steigt dabei in der Gruppe zwei. Der bisher ungeschlagene Spitzenreiter ETuS Wanne erwartet um 14.30 Uhr den Verfolger Zonguldakspor Bickern an der Franzstraße.

In dieser Partie treffen nicht nur die aktuell besten Mannschaften der Gruppe aufeinander, sondern auch die beiden besten Torjäger der Liga. Bickern-Stürmer Kubilay Bakir konnte bereits 36 Mal einnetzen, sein Gegenüber, ETuS-Goalgetter Driton Hamitaj traf 24 Mal.

In Gruppe 1 ist der RSV Holthausen auf dem Vormarsch

Mit einem Sieg könnte Bickern bis auf zwei Punkte an die Eisenbahner heranrücken und hätte dann im Nachholspiel eine Woche später, beim SC Röhlinghausen, sogar die Möglichkeit mit einem Sieg an der Spitze zu überwintern.

In Gruppe eins ist der RSV Holthausen aktuell das Team der Stunde.

Nach vier Siegen aus den letzten vier Spielen haben sich die Rasensportler bis auf Rang fünf vorgeschoben und haben, im engen Verfolgerfeld des enteilten Spitzenreiters Eintracht Ickern, nur noch einen Zähler Rückstand auf Platz zwei.

Morgen sind die Gelb-Schwarzen im Derby bei der schwächelnden Reserve der Sportvereinigung Horsthausen, die aktuell nur Tabellenplatz elf inne hat, gefordert (14.30 Uhr).