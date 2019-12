Festung Hauptstraße: Wanne 11 gewinnt das Derby wieder 1:0

Herne. Die SpVgg Horsthausen verliert zum zweiten Mal in kurzer Zeit bei Wanne 11. Die Elfer feiern Al Hussein, während die Gäste komplett enttäuschen.

Der SV Wanne 11 hat das Derby gegen die Sportvereinigung Horsthausen mit 1:0 gewonnen und baut somit seine überragende Heimbilanz an der Hauptstraße aus. Das Team von Franko Pepe erspielte sich 19 seiner 24 Zähler vor den heimischen Zuschauern und steht in der Heim-Tabelle auf Platz eins der Landesliga-Gruppe 3.

„Der Sieg geht in Ordnung. Es war ein Spiel auf Augenhöhe mit wenig Tormöglichkeiten. Aber die Chancen, die es gab, hatten wir“, bilanzierte Wanne-Coach Franko Pepe. In den ersten 45 Minuten neutralisierten sich beide Teams, den Unterschied machte nur Ali Al Hussein in der 33. Spielminute.

Horsthausen bleibt 90 Minuten ohne Chance

Nach einem Ballgewinn von Eleftherios Ilias ließ der Stürmer zwei Verteidiger stehen und zog aus 20 Metern trocken ab. Horsthausen-Keeper Benjamin Carpentier bekam die Hände nicht schnell genug nach oben, so dass der Ball hinter ihm im Tor einschlug.

„Unser Ziel war es, dass wir erstmal defensiv stabil und kompakt stehen, um dann nach Ballgewinn schnell umzuschalten. Dies hat bei diesem Tor wunderbar geklappt und endlich hat einer meiner Stürmer mal aus der Distanz abgezogen“, freute sich Franko Pepe. Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste deutlich mehr Ballbesitz, doch spätestens am Strafraum der Elfer wusste Horsthausen damit nichts anzufangen.

Die Elfer vergeben die Chancen zum 2:0

So kam es, dass die größeren Tormöglichkeiten die Gastgeber hatten.

Nach Flanke von Hakan Oeztürk verpassten in der Mitte Ali Al Hussein und der eingewechselte Stefan Maiwald das entscheidende 2:0 um Zentimeter, kurz vor dem Ende lief Maiwald noch mal ganz allein auf Torwart Carpentier zu, traf vor dem Tor freistehend jedoch die falsche Entscheidung.

Horsthausens Kirchmeyer mit klarer Aussage

So mussten die Elfer bis zum Schlusspfiff zittern, ehe der nächste Heimsieg perfekt war. Horsthausen verlor bereits im Pokal mit 1:0 an der Hauptstraße und auch diesmal musste das Team von Marc Gerresheim die kurze Heimreise ohne Sieg antreten.

Die Gäste erspielten sich über 90 Minuten keine zwingende Tormöglichkeit und waren nur nach Standardsituationen gefährlich.

„Das war unser schlechtestes Saisonspiel. Es fehlte einfach an allem. Insgesamt war es ein Spiel auf schwachem Niveau und sah nicht wirklich nach Landesliga aus“, war Ulrich Kirchmeyer, Sportlicher Leiter der Gäste, völlig enttäuscht.