Herne. Ilker Berberoglu von Horst 08 führt die Torjägerliste der Landesliga an. Firtinaspor Herne weiß also, worum es am Sonntag auswärts gehen muss.

Firtinaspor Herne muss den besten Torjäger der Liga stoppen

Mit einem Erfolg auf dem Kunstrasenplatz des SV Horst-Emscher will Firtinaspor Herne für einen guten Abschluss des Jahres 2019 sorgen (14.30 Uhr, Auf dem Schollbruch, Gelsenkirchen). Am vergangenen Wochenende unterlag das Team von Burhan Kaya verdient mit 0:4 beim Tabellenführer Wacker Obercastrop, zeigte dabei aber vor allem in der ersten Halbzeit eine ordentliche Leistung.

„Daran müssen wir anknüpfen. Mein Team war mit der besten Mannschaft der Liga über die kompletten 45 Minuten auf Augenhöhe, lag nur wegen eines unglücklichen Gegentreffers mit 0:1 zurück. Die zweite Hälfte wollen wir hingegen schnell vergessen“, blickt Burhan Kaya noch mal auf den letzten Sonntag zurück.

Beim Tabellenelften erwartet sein Team jedoch ein ganz anderer Gegner, der jedoch über den aktuell besten Torschützen der Landesliga-Gruppe drei verfügt.

Gegen den besten Torjäger der Liga

Ilker Murat Berberoglu hat bereits zwölf Treffer erzielt und wird die, in den letzten Wochen nicht immer sattelfeste, Firtina-Defensive auch morgen wieder vor eine schwierige Aufgabe stellen.

„Wir wollen nach zwei Niederlagen in Folge mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause gehen. Das würde der Mannschaft ein gutes Gefühl geben“, gibt der Firtina-Coach, der an den 3:2-Hinspielerfolg noch gute Erinnerungen hat, die Marschroute aus.