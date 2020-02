Firtinas Trainer Burhan Kaya beim Test in Hordel – da sorgte Herne mit einem Auswärtssieg für ein Ausrufezeichen.

Herne. Der erste Gegner 2020 steht zwar auf einem Abstiegsplatz, aber was heißt das schon? Firtina muss vor allem eins im Vergleich zur Hinrunde ändern.

Firtinaspor Herne: Start gegen Kaiserau mit Selbstvertrauen

Nach dem starken 2:1-Erfolg beim Westfalenligisten DJK TuS Hordel und dem 3:2-Sieg im letzten Testspiel gegen Genclikspor Recklinghausen fühlt sich Firtinaspor Herne gut gerüstet für den Pflichtspielauftakt zuhause gegen SuS Kaiserau (15 Uhr, Emscherstraße).

„Meine Mannschaft ist wirklich nicht gut in die Vorbereitung gestartet. Sie hat sich dann aber, durch starke Ergebnisse und auch wirklich ordentliche Leistungen, selbst aus dem Tief herausgespielt und ist mittlerweile gewappnet für das neue Jahr“, ist sich Firtina-Coach Burhan Kaya sicher.

Kaiserau ist aktuell ein Abstiegskandidat, Firtina ist aber gewarnt

Der Gegner überwinterte dabei auf einem Abstiegsplatz und liegt aktuell fünf Zähler hinter Firtinaspor, hat das Hinspiel jedoch gewonnen. „Aus diesem Grund sind wir gewarnt. Kaiserau wird topmotiviert antreten und wird versuchen den Rückstand auf uns zu verkürzen. Dies wollen wir natürlich verhindern“, so der Coach weiter. Definitiv nicht mithelfen kann dabei Yakub Kara.

Der Stammspieler sah bei der inoffiziellen Hallen-Stadtmeisterschaft, die Anfang Januar in der Westringhalle ausgetragen wurde, die Rote Karte und wurde für zwei Landesliga-Partien gesperrt. Ansonsten hat Burhan Kaya den kompletten Kader zur Verfügung.

Burhan Kaya hat die Qual der Wahl – nur einer fehlt

„Die anderen Jungs sind alle fit und haben sich in den letzten anderthalb Wochen auch mit guten Leistungen angeboten“, freut sich der Firtina-Trainer.

Gegen Kaiserau erwartet er von der ersten Minute an einen konzentrierten Auftritt, vor allem in der Defensive müssen die Fehler, die in der Hinrunde zu häufig gemacht wurden, minimiert werden.

Firtina will sich unten Luft schaffen – und dann noch mehr

„Wir spielen zuhause und wollen die ersten drei Punkte holen. Damit würden wir Kaiserau auf Distanz halten und auch den Abstand zu den unteren Tabellenplätzen vergrößern. Im Anschluss würden wir in der Tabelle gerne noch etwas nach oben klettern“, gibt Burhan Kaya die Marschroute aus.