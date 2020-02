Wanne-Eickel/Herne. Die Herren des TC Parkhaus Wanne-Eickel können schon mit einem Remis am Sonntag die Klasse halten. Abstiegs-Endspiel für die TCP-Damen.

Für einige heimische Tennisteams ist es ein entspanntes Schaulaufen, für andere geht es um die Wurst.

Am Wochenende steht der letzte Westfalenliga-Spieltag auf dem Plan, und gerade beim TC Parkhaus Wanne-Eickel weiß noch niemand, ob man hinterher Trauer trägt oder jubeln darf.

Pikante Lage für die Herren des TC Parkhaus Wanne-Eickel

Herren: TC Parkhaus – TC Iserlohn (So., 10 Uhr, Reichsstraße). Die Lage könnte pikanter kaum sein. Halle steht mit 12:0 Punkten als Meister fest, Versmold (7:5) hat mit dem 4:2 gegen Wanne-Eickel vor einer Woche die Klasse gesichert.

Erster Absteiger ist GW Bochum (3:9), zwei weitere Abstiegsplätze sind noch zu vergeben, fünf Mannschaften kann es noch erwischen.

Fremde Hilfe für die Wanner ist sehr unwahrscheinlich

Für die Eickeler (6:6 Punkte) ist die Ausgangssituation klar. Ein Unentschieden gegen Iserlohn (4:8) reicht, um sich aus eigener Kraft in der höchsten Liga des Winters zu halten, weil sie dann auch vom Bielefelder TTC (4:8) nicht mehr einzuholen sind.

Bei einer Niederlage muss der TCP auf fremde Hilfe hoffen.

Die aber ist sehr unwahrscheinlich, zumal die Partie zwischen Ickern und Paderborn (beide 5:5 Punkte) am Sonntag wegen des Sturms nach den Einzeln bei 2:2 abgebrochen wurde und die Doppel erst am 1. März gespielt werden.

Bestes Team um Yan Sabanin tritt gegen Iserlohn an

Also mobilisiert der TCP alle Kräfte und schickt sein bestmögliches Team ins Rennen.

Zum Glück ist Westfalenmeister Yan Sabanin rechtzeitig aus den USA zurückgekehrt. Der 29-Jährige ist in dieser Saison noch ungeschlagen und nicht nur im Einzel eine große Verstärkung für die junge Parkhaus-Mannschaft, der zudem Marcel Zielinski, Nils Löchterfeld (beide 19), Philipp Sibbel (21) und Maximilian Özcelik (20) angehören.

Die Gäste aus Iserlohn schlagen im Sommer in der 2. Bundesliga auf und galten zuvor keineswegs als Abstiegskandidat.

Gäste setzten zuletzt gestandene Bundesligaspieler ein

Nach einem missglückten Start mit drei Niederlagen rafften sie sich noch einmal auf und öffneten mit Siegen gegen Paderborn und in Bochum die Tür zum Klassenerhalt in der Westfalenliga.

Zuletzt setzten sie neben den Brüdern Jordi und Jim Walder sowie Robin Sanz mit Lukas Ollert einen weiteren gestandenen Bundesligaspieler ein. Die Tennisfans dürfen sich auf ebenso spektakuläre wie spannende Matches freuen.

Showdown für die Wanne-Eickeler Damen in Halle

Damen: TC BW Halle – TC Parkhaus (So., 12 Uhr). Showdown in Halle: Im Spiel zweier punktgleicher Teams (je 5:7) wird der dritte Absteiger ermittelt.

Der Verlierer muss die Westfalenliga verlassen, bei einem 3:3 entscheiden die Sätze und dann auch die Spiele. Sollten Daniela Löchter, Valerie Skyba und Co. nach Sätzen verlieren, müssen sie auf eine Niederlage von Münster II (6:6 Punkte) in Deuten hoffen. In diesem Fall würde Münster absteigen.

Lockerer Abschluss für die Grün-Weiß-Damen in Münster

TC Union Münster I – TC GW Herne (Sa., 15 Uhr). Zum lockeren Abschluss einer gelungenen Spielzeit machen die Grün-Weiß-Damen (9:3 Punkte) dem als Westfalenmeister feststehenden TC Union (12:0) ihre Aufwartung.

Locker und unbeschwert können die jungen Herner Spielerinnen sich mit erfahrenen und spielstarken Gegnerinnen messen.

Ein kleiner Schritt fehlt den Wanner Herren 40 zum Westfalenmeister-Titel

Herren 40: TC Buer SWG – TC Parkhaus (Sa., 15 Uhr). Es ist nur noch ein winzig kleiner Schritt zum Westfalenligatitel, und den werden die Eickeler gehen.

Dass der Spitzenreiter beim völlig überforderten Schlusslicht patzt, darf man nahezu ausschließen.

Herren 60: Westfalia Westerkappeln – TC GW Herne (So., 12 Uhr). Die GW-Oldies stehen als Vizemeister fest, die Gastgeber kämpfen noch gegen den Abstieg.

Damen 50: TC Parkhaus – SV Heepen (Sa., 15 Uhr). Die TCP-Ladys können mit einem Sieg ihren dritten Platz festigen und ihre Gäste endgültig in die Verbandsliga schicken.