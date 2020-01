Glatter 6:0-Sieg macht TC Parkhaus Wanne-Eickel keine Freude

Auch Siege können ärgerlich sein. So sehr ihnen der glatte Erfolg in die Karten spielt, wirklich freuen konnten sich die Tennis-Asse des TC Parkhaus Wanne-Eickel über das 6:0 gegen Bielefeld nicht. Stehen die TCP-Herren auf Platz zwei und dicht vor dem angestrebten Klassenerhalt, ist die Situation bei den Damen auch nach dem vierten Westfalenliga-Spieltag unübersichtlich.

Herren des TC Parkhaus erleben „eine Frechheit“

Herren: TC Parkhaus - TTC Bielefeld 6:0. Fast ein Dutzend klangvoller Namen stehen auf dem Bielefelder Meldebogen, darunter sieben Lk1-Spieler. Zur Reichsstraße reisten sie mit Réda Jirari (Lk4), ihrer Nummer 10, und drei mehr oder minder talentierten Jugendspielern an.

Alexa Volkov (TC GW) gewann das Spitzeneinzel. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

„Eine Frechheit“, wie nicht nur TCP-Sportwartin Katja Kostuj meinte. „Wir haben uns schon verarscht gefühlt.“ Drastische Worte, denen sich alle Tennisfreunde anschlossen, die zur Reichsstraße gekommen waren, um guten Sport zu sehen.

Nur gut, dass der Spuk nach zwei Stunden bereits vorbei war. Die Beobachter waren sich jedenfalls einig: Mit diesem Auftritt haben die Gäste dem Tennissport einen Bärendienst erwiesen.

TCP: Sabanin 6:3, 6:0; Zielinski 6:0, 6:1; Sibbel 6:2, 6:0; Löchterfeld 6:0, 6:0. Doppel: 2:0 (nicht gespielt).

Damen des TC GW Herne teilen die Punkte mit Münster

TC Union Münster II - TC GW Herne 3:3. Nach einem hart umkämpften Spiel durften beide Teams mit der Punkteteilung zufrieden sein.

Mit je 5:3 Zählern rangieren sie auf den Plätzen drei und vier und haben gute Chancen, am Ende nicht auf einem der drei Abstiegsplätze zu landen. Diesmal waren es die jungen Hernerinnen, die ihre Einzel gewannen und den Grundstein zum Teilerfolg legten.

Überraschend sicher setzte sich die 14-jährige Alexa Volkov im Spitzeneinzel gegen Deborah Döring durch, zuvor hatte die 18-jährige Luna Hüning gegen Jana Hückinghaus beim 10:7 im Matchtiebreak Nervenstärke bewiesen.

Im Doppel griff dann auch Topspielerin Anastasia Meglinskaya ein und brachte zusammen mit Nicolin Lücke den dritten Punkt aufs GW-Konto.

GWH: Volkov 6:4, 6:2; Hüning 6:3, 2:6, 10:7; Lücke 4:6, 6:3, 5:10; Dillwald 1:6, 2:6. Doppel: Meglinskaya/Lücke 6:7, 6:3, 10:3; Volkov/Dillwald 0:6, 2:6.

Damen des TC Parkhaus verkaufen sich teuer gegen Deuten

TC Parkhaus - TC Deuten 2:4. Unerwartet teuer verkauften sich die TCP-Damen gegen die Gäste aus Dorsten, die im Sommer in der Regionalliga aufschlagen. In der ersten Runde bestätigte Liva Yildiz ihre tolle Form und bezwang die in der deutschen Rangliste fast 200 Plätze höher postierte Anna Beßer glatt in zwei Sätzen.

Mehr als achtbar schlug sich auch die 40-jährige Daniela Löchter, die das Generationenduell gegen Westfalenmeisterin Deborah Muratovic über weite Stecken offen gestaltete.

In der zweiten Runde konnte Mareike Köhler der früheren Weltklassespielerin Dinah Pfizenmaier nicht ernsthaft gefährlich werden, während Valerie Skyba gegen die hochtalentierte Louisa Völz ihre ganze Erfahrung ausspielte und mit einer ausgereiften Leistung das 2:2 erzwang.

So nahmen die Eickelerinnen sogar die Hoffnung auf ein Remis mit in die Doppel, doch die erwies sich als trügerisch. Gegen das Pfizenmaier-Doppel war nichts zu machen, und das auch bei ITF-Turnieren bereits erprobte Duo Muratovic/Völz harmonierte zu gut, um sich gegen Löchter/Skyba eine Blöße zu geben.

TCP: Köhler 1:6, 2:6; Löchter 4:6, 4:6; Skyba 6:2, 6:3; Yildiz 6:3, 6:4. Doppel: Köhler/Yildiz 0:6, 1:6; Löchter/Skyba 1:6, 4:6.

Altersklassen

TC Unna 02 GW - TC Parkhaus Damen 50 2:4. Mit dem dritten Sieg in Folge haben die TCP-Ladys den Verbleib in der höchsten Liga praktisch in der Tasche. Katja Kostuj (6:0, 6:2), Kristina Wagener (6:1, 6:1) und beide Doppel fuhren glatte Zweisatzsiege ein, die beiden einzigen engen Partien gingen im Matchtiebreak verloren.

TC BW Harpen - TC Parkhaus Herren 40 3:3. Äußerst unglücklich gaben die Gäste ihren ersten Punkt ab, bleiben als Spitzenreiter aber auf Titelkurs.

Während Mariusz Zielinski (6:0, 6:3) und Timo Jogwer (6:1, 7:5) an den oberen Positionen sichere Punkte einspielten, vergaben ihre Kollegen im Matchtiebreak reihenweise Matchbälle.

Tobias Wessel verlor nach 9:3-Führung noch mit 9:11, und Heiko Olbrisch zog in einem Nervenkrimi mit 19:21 den Kürzeren. Im Doppel mussten Wessel/Olbrisch bei 6:7, 1:2 verletzt aufgeben.

TC GW Herne Herren 60 - TC Nordwalde 5:1. Frank Elting, John Barrett und Gerd Polzin hatten wenig Mühe, einzig Rainer Hampel gab einen Satz ab, holte dann aber doch den entscheidenden vierten Punkt. Die Doppel wurden aufgeteilt.

In Marl ist für die heimischen Tennis-Asse nichts zu holen

Beim 47. Giersch-Wasmuth-Turnier in Marl kamen Hernes Tennis-Asse in den hochkarätig besetzten Feldern nicht über Nebenrollen hinaus. Spätestens nach der ersten Hauptrunde war für alle heimischen Teilnehmer Endstation.

Eine gute Leistung zeigte Liva Yildiz beim Giersch-Wasmuth-Turnier in Marl im Spiel gegen die an Nummer fünf gesetzte Alice Violet. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Sogar der an Sieben gesetzte Marcel Zielinski (TC Parkhaus/DTB 63) musste nach seinem ersten Auftritt die Tasche packen. Gegen Marvin Greven vom Marienburger SC (DTB 128) konnte Zielinski seine Stärken auf dem schnellen Teppichboden nicht wie gewohnt ausspielen und unterlag nach zwei knappen Sätzen mit 6:7 und 4:6.

Goran Tufekcic (GW Herne/DTB 187) gab beim Stande von 5:7 und 0:3 gegen den Husumer Qualifikanten Sascha Möller auf, sein Teamkamerad Eerik Ahomaa, der trotz einer Niederlage in der Quali als „Lucky Loser“ noch ins Hauptfeld gerutscht war, blieb gegen Nino Toto (Bayer Wuppertal/DTB 283) mit 1:6, 1:6 auf der Strecke. Lynn Max Kempen, der als dritter Grün-Weiß-Spieler ebenfalls gemeldet hatte, sagte noch vor dem ersten Aufschlag ab.

Bei den Damen zog Anna Ozerova vom TC Parkhaus (DTB 392) gegen Leah Luboldt (Gladbacher THC/DTB 124) mit 2:6, 1:6 den kürzeren.

Den besten Eindruck aller Herner Teilnehmer machte am Lipper Weg in Marl die 17-jährige Liva Yildiz (DTB 392). Die Linkshänderin vom TC Parkhaus, die sich durch die Quali ins Hauptfeld gespielt hatte, verlangte der an Fünf gesetzten Alice Violet (Braunschweiger THC/DTB 60) einiges ab und zeigte beim 2:6/4:6, dass es für sie in der Rangliste noch ein schönes Stück nach oben gehen kann.