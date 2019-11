Herne/Wanne-Eickel. Die drei heimischen Tennis-Westfalenligisten in den offenen Klassen treten jeweils gegen die Vertretungen des TC BW Halle an.

Der zweite Spieltag in den Tennis-Westfalenligen gerät zu einem ungewöhnlichen Städteduell.

Die drei heimischen Vertretungen in den offenen Klassen messen sich mit Teams des TC Blau-Weiß Halle.

Der lange von Gerry Weber gesponserte Verein aus Ostwestfalen ist auch nach seinem Rückzug aus der 1. Bundesliga eine ganz große Nummer im westfälischen Tennis.

Ein „Brocken“ für die Damen des TC Grün-Weiß Herne

Damen: TC Grün-Weiß Herne - TC BW Halle I (Sa., 15 Uhr, Vinckestraße 107). Nach ihrer klaren Auftaktniederlage gegen Deuten wartet auf die Grün-Weißen auch in ihrem zweiten Heimspiel ein dicker Brocken. Weil Halle in der höchsten Liga des Winters gleich doppelt vertreten ist, dürfte die Erste mehr anpeilen als den Klassenerhalt. In Herne werden sich die Blau-Weißen deshalb keine Blöße geben wollen und mit einer starken Besetzung antreten.

Zum Saisonauftakt gegen die eigene Zweite (4:2) verzichtete Halle auf den Einsatz der auf Position eins bis vier gemeldeten Ausländerinnen. Ein Wiedersehen wird es an der Vinckestraße mit Anna-Lena Linden geben, die vor einigen Jahren für die Grün-Weißen aufschlug.

Für TC-Parkhaus-Damen ist ein Sieg Pflicht gegen Halles Reserve

TC Parkhaus Wanne-Eickel - TC BW Halle II (Sa., 15 Uhr, Reichsstraße). Auch Halles Reserve ist keinesfalls zu unterschätzen und kann aus einem großen Reservoir guter, meist junger Spielerinnen schöpfen.

Um das Saisonziel Klassenerhalt nicht zu gefährden, ist ein Sieg für die Parkhaus-Damen allerdings Pflicht. Dass Liva Yildiz zuletzt bei den Jugend-Westfalenmeisterschaften die BW-Spitzenspielerin Rieke Gillar glatt in zwei Sätzen bezwang, sollte den Eickelerinnen Mut machen. Auch der Heimvorteil spricht für den TCP.

Wanner Herren sind krasser Außenseiter in Ostwestfalen

Herren: TC BW Halle - TC Parkhaus (So., 12 Uhr). Als krasse Außenseiter fahren die Eickeler Herren nach Ostwestfalen, wo sie es mit dem aktuellen Tabellenführer der Westfalenliga zu tun bekommen. Halle gab zum Start gegen Iserlohn keinen einzigen Satz ab und wird sich auch bei seinem Heimdebüt keine Blöße geben wollen, selbst wenn Topstar Jan-Lennard Struff nicht zur Verfügung stehen sollte.

Mit Lennart Zynga, Justin Eleveld oder Christopher Koderisch stehen einige Asse bereit, die auch in der Bundesliga schon zum Einsatz kamen. Der TCP wird ohne Westfalenmeister Yan Sabanin antreten und darf froh über jedes gewonnene Match sein.

TCP-Herren 40 treten beim TC GW Westerholt an

Herren 40: TC GW Westerholt - TC Parkhaus (Sa., 15 Uhr). In Westerholt treffen zwei 6:0-Sieger des ersten Spieltags aufeinander.

Der Gewinner hat gute Chancen, um den Westfalenmeistertitel mitzuspielen.

Dass Michael Parzy, lange für das Herren-30-Bundesligateam des TCP am Ball, auf seine früheren Teamkameraden Mariusz Zielinski und Tobias Wessel trifft, gibt dem Nachbarschaftsduell eine zusätzliche Würze.