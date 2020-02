Eine Woche nach dem Krimi gegen Nördlingen dürfen sich die Freunde des Damenbasketballs erneut auf einen spannenden Samstagabend in der H2K-Arena freuen. Um 18 Uhr empfängt der Herner TC dort die GISA Lions SV Halle zum drittletzten Hauptrundenspiel in der 1. Bundesliga.

Obwohl auch danach noch vier Punkte zu vergeben sind, liegt so etwas wie Endspielstimmung über dieser Partie. Ganz besonders aus Sicht der Gäste.

Lions aus Halle sind zum Siegen verdammt

Derzeit liegen die Lions mit zwei Punkten Rückstand und verlorenem direkten Vergleich hinter Marburg auf einem Abstiegsplatz. Sie sind zum Siegen verdammt, sonst kann sich ihr Schicksal noch am selben Abend entscheiden, falls Marburg sein Heimspiel gegen Schlusslicht Saarlouis gewinnt.

Doch auch für den HTC steht eine Menge auf dem Spiel. Zwar haben die Piotrowski-Schützlinge mit ihrem leidenschaftlich erkämpften 67:65 über Nördlingen zum Tabellendritten aufgeschlossen, aber nur zwei Punkte dahinter lauern mit Hannover und Freiburg zwei weitere Anwärter auf die besseren Plätze. Von Rang drei bis sechs ist für Herne noch alles drin, und jeder Platz höher verbessert die Aussichten für die Playoffs.

„Wir haben ganz bestimmt nichts zu verschenken“

„Wir haben ganz bestimmt nichts zu verschenken“, betont Marek Piotrowski – und hat dabei nicht nur die eigene Position im Blick. „Es geht auch um die Fairness den anderen Mannschaften gegenüber.“ Auf keinen Fall will er sich dem Vorwurf aussetzen, den Abstiegskampf beeinflusst zu haben. „Wir kümmern uns nur um uns selbst und werden alles geben.“

Dass der Sieg seinem Team nicht in den Schoß fallen wird, davon geht der HTC-Coach ganz fest aus: „Die Lions werden sich nicht ergeben. Sie werden alles reinwerfen, um ihre letzte Chance zu wahren.“

Allerdings gehört das Team aus Sachsen seit Jahren zu Hernes Lieblingsgegnern. Auch in dieser Saison gab es bereits zwei Begegnungen, und beide gingen relativ glatt an den HTC. Dem 76:58-Heimerfolg im DBBL-Pokal ließen die Hernerinnen kurz darauf ein 69:53 in Halle folgen. „Doch seitdem hat sich bei beiden Teams einiges geändert“, relativiert Piotrowski die Aussagekraft dieser Ergebnisse. So wird der HTC wohl erneut auf Jordan Frericks verzichten müssen, die dem Hinspiel mit 20 Punkten und zehn Rebounds ihren Stempel aufdrückte.

Löwinnen dürften mit großem Rudel einfallen

Die Löwinnen dagegen dürften mit ziemlich großem Rudel ins Revier einfallen. Zu Zwölft traten sie zuletzt beim Tabellenzweiten in Wasserburg an und standen dort dicht vor einer Sensation, ehe ihnen im letzten Viertel die Puste ausging.

Neben den drei US-Girls Cori Coleman (13,3 Punkte/Spiel), Jordan Korinek (12,8) und Christin Mercer (9,8), der Tschechin Barbora Kasparkova und Dreierspezialistin Inken-Viktoria Henningsen bringen sie eine in Herne noch unbekannte Topspielerin mit: Winterneuzugang Snezana Aleksic, erfahrener Pointguard aus Montenegro, hat sich von Woche zu Woche besser integriert und traf in Wasserburg fünf von zwölf Dreiern.

„Das ist ein starkes, ausgeglichenes Team mit vier Großen und einigen sehr guten Shooterinnen“, hat Marek Piotrowski analysiert. Er wird sich wieder etwas einfallen lassen, um die Punkte dennoch in Herne zu behalten und vielleicht doch noch auf Platz drei zu rutschen.