Herne. Sie wollen die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft beim SV Sodingen live in der Halle verfolgen? Wir verlosen 10x2 Tickets für das Turnier in Herne.

Zwei Jahre lang musste die Herner Fußballer auf die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft verzichten. Zwei Jahre in Folge machte das Coronavirus dem SV Sodingen einen dicken Strich durch die Planungen.

Alfred-Schmidt-Gedächtnisturnier - die inoffizielle Hallenstadtmeisterschaft in Herne: 10x2 Tickets zu gewinnen

2023 kehrt das Hallenturnier dann in den Sportkalender zurück. Am 7. und am 8. Januar (Samstag und Sonntag) spielen die Herner Teams um die Hallenkrone, den inoffiziellen Stadtmeistertitel. Wer behält am Ende in der Halle die Nerven?

Im Teilnehmerfeld sind folgende Vereine: SV Sodingen, SG Herne 70, BV Herne-Süd, FC Herne 57, DSC Wanne-Eickel, Firtinaspor Herne, RSV holthausen, VfL Herne, SV Wanne 11, RWT Herne, VfB Börnig, ESV Herne, SF Wanne-Eickel, SV Holsterhausen, DJK Falkenhorst, ASC Leone

Sie wollen die Spiele des Alfred-Schmidt-Gedächtnispokals live in der Halle verfolgen? Wir verlosen 10x2 Tickets für das Turnier in Herne.

Für diejenigen, die das Turnier des SV Sodingen nicht live in der Halle verfolgen können, bieten wir auf WAZ.de einen Livestream des Turniers an.

>> Hier geht es zum Gewinnspiel<<

Sport in Herne: Hier gibt es weitere Informationen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel