Herne. Der HC Westfalia Herne findet im Spiel beim Aufsteiger Wittener TV in die Spur zurück und bleibt Tabellenführer Altenbögge/Bönen auf den Fersen.

HC Westfalia Herne: konzentriert zum sicheren Sieg

Im ersten Rückrundenspiel vermochte der HC Westfalia Herne zwar noch nicht an die Leistung aus dem Saisonauftaktspiel gegen den Wittener TV (33:17) anzuknüpfen, zeigte sich am Samstagabend beim klaren 32:22-Auswärtserfolg aber wieder in der richtigen Spur.

Dabei kam den Strünkedern die nach drei Serientreffern schon nach 15 Minuten erarbeitete 10:6-Führung entgegen.

Auch spielerisch deutlich gesteigert

So vermieden sie die zuletzt bei engen Begegnungen aufgekommene Verunsicherung.

Trainer Stephan Krebietke war erleichtert: „Wir haben in der Defensive konzentriert gearbeitet, durchgängig ein vernünftiges Tempo aufgelegt und uns auch spielerisch deutlich gesteigert. Es war noch nicht perfekt und geht noch besser, aber läuft in die richtige Richtung.“

Alle Spieler können sich präsentieren

In den anstehenden Trainingseinheiten werden gezielt verbesserungswürdige Aktionen intensiv in Angriff genommen.

Stephan Krebietke hatte in Witten allen Spielern die Möglichkeit gegeben, sich zu präsentieren. Mit insgesamt soliden Leistungen lenkte das Team nach ausgeglichenem Beginn (3:3, 6:7) den Spielverlauf in überlegene Bahnen.

Der erste Vier-Tore-Vorsprung wurde bis zum Seitenwechsel auf beruhigende sieben Treffer (17:10) ausgebaut.

Abwehr strahlt Kompaktheit und Stabilität aus

Im zweiten Abschnitt blieb Westfalia in seinen Leistungen konstant. Insbesondere die Abwehr strahlte weiter eine größere Kompaktheit und Stabilität aus. Auch nach Wechseln gab es keinen Bruch.

Natürlich ist allen klar, dass der Aufsteiger nicht das Maß für die ambitionierten Ziele sein kann. Hoffnungen für weiter ansteigende Tendenzen machen nicht nur die verbesserte Defensivarbeit, sondern auch die deutlich erfolgreichere Wurfausbeute.

Oskar Kostuj gibt viele entscheidende Impulse

Von den Außenpositionen klingelte es wieder häufiger, und auch vom Kreis wie Rückraum wurden nicht mehr so viele Chancen wie zuletzt liegen gelassen.

Oskar Kostuj wirkte nach seiner Wechselbekanntgabe zum Oberligisten FC Schalke 04 befreit und gab dem Angriffsspiel oftmals die entscheidenden Impulse.

Aber auch die anderen jungen Herner Akteure wie Felix Eigenbrodt, Richard Sibbel, Joshua Dudda, Julian Ollesch, Noah Krebietke und Jasper Meier ließen wieder Spielfreude spüren.

Am nächsten Sonntag ist das Schlusslicht zu Gast

Als sicherer Strafwurfschütze erwies sich einmal mehr Fabian Scheunemann, der fünf von sechs verwandelte. Auf jeden Fall war der Wittener TV der richtige Gegner zum Start in die zweite Serie, um darauf aufzubauen.

Am kommenden Sonntag muss der HC Westfalia gegen das Schlusslicht HSG Rauxel/Schwerin den nächsten Aufbauschritt machen, um dem Tabellenführer RSV Altenbögge-Bönen nach dessen neuerlichem Punktverlust in Brechten auf den Fersen zu bleiben.

HCW: D. Ollesch, Greger; Dudda (4), Schumann (1), Eigenbrodt (3), Sibbel (5), Hodde, J. Ollesch (2), F. Scheunemann (7/5), N. Krebietke (1), Schwitalski, Meier (3), Kostuj (6), Rödiger.