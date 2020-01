Herne. Der HC Westfalia Herne empfängt am Sonntag ASC Dortmund und muss dabei möglicherweise ohne seine beiden etatmäßigen Spielgestalter auskommen.

HC Westfalia Herne: „richtig Bock“ aufs neue Jahr

Nach den drei Verlustpunkten in den letzten beiden Meisterschaftsspielen des vergangenen Jahres kam den Handballern des HC Westfalia Herne die Weihnachtspause sehr gelegen.

Einerseits konnte sie zur körperlichen und psychischen Regeneration genutzt werden, andererseits ist der Spaß am Handball wieder neu entfacht worden.

Zum Start ins neue Jahr ist der ASC Dortmund zu Gast

Zum Start ins neue Jahr an diesem Sonntag um 18 Uhr (Westring-Halle) gegen den ASC Dortmund haben die Schützlinge von Stephan Krebietke, wie der Coach im Training festgestellt hat, wieder „richtig Bock“.

Schon bei der ersten Sondereinheit am 4. Januar waren alle Akteure voll bei der Sache. In der anschließenden Trainingswoche wurde die positive Grundstimmung allerdings etwas getrübt, weil gegen die Dortmunder verletzungsbedingt wohl in der Mittelposition auf die etatmäßigen Spielgestalter verzichtet werden muss.

Mögliche Ausfälle der etatmäßigen Spielgestalter

Die schnellen Beine, die Übersicht und die Spielideen von Oskar Kostuj und Felix Eigenbrodt werden möglicherweise fehlen. Nach dem spielorientierten Training sieht Trainer Krebietke dem Duell mit dem ASC aber wieder optimistisch entgegen.

So sagt der Trainer: „Wir haben gute Formationen gefunden, die bei einem Ausfall von Oskar und Felix für einen guten Spielaufbau sorgen können. Die nötige Sicherheit werden wir uns über eine konsequente und kompakte Abwehrarbeit holen. Ich habe nach anfänglicher Skepsis jetzt keine Angst mehr.“

Neben dem Langzeitverletzten Alexander Schade steht auch Maik Klamann (Urlaub) am Sonntag nicht zur Verfügung.

Aus einer geschlossenen Abwehr ins Tempospiel kommen

Stephan Krebietke bleiben aber immer noch elf wieder ballhungrige Feldspieler und drei Torhüter, um den tabellarisch nicht gut dastehenden Gast in die Schranken zu verweisen: „Der Gegner ist gegenüber der Vorsaison personell kaum verändert und hat dort eine gute Rolle gespielt. Er ist zweifellos spielstärker, als es der derzeitige Tabellenstand ausdrückt. Wir müssen aber ohnehin nur auf uns blicken und versuchen, aus einer geschlossenen Abwehr zu unserem Tempospiel zu kommen.“

Es wäre fatal, wenn die Strünkeder den Tabellenelften nach der Platzierung einstufen und unterschätzen würden.

ASC unterliegt knapp dem Spitzenreiter und dem Dritten

Beispielsweise verlangten die Dortmunder dem Spitzenreiter RSV Altenbögge-Bönen und dem Tabellendritten Herdecke/Ende bei am Ende äußerst knappen Niederlagen alles ab.

Das Jahr 2019 beendete der ASC mit einem ungefährdeten 31:26-Erfolg über den Lokalrivalen TuS Westfalia Hombruch II.

Den Strünkedern muss klar sein, dass die Gäste in ihrer gefährdeten Situation um jeden Ball kämpfen werden. Hier muss der HCW voll dagegen halten und über die Gesamtdistanz in einem kontrollierten Spielrhythmus bleiben.