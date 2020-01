HC Westfalia Herne will zurück zur alten Form finden

An diesem Samstag (Anwurf 19 Uhr) hat sich der HC Westfalia Herne im ersten Rückrundenspiel mit dem Wittener TV auseinander zu setzen.

Das ist nicht minder gefährlich als der letzte Vergleich bei der ambitionierten HSG Herdecke/Ende, der bekanntlich unglücklich 24:25 endete.

Herne erwartet kämpferische Gastgeber

Der Aufsteiger hat inzwischen einen unmittelbaren Abstiegsplatz verlassen können, ist aber nach wie vor auf jeden Punkt angewiesen.

Gerade in eigener Halle werden sie alles daran setzen, um die spieltechnischen Nachteile durch hohen kämpferischen Einsatz auszugleichen.

Harzverbot in der Wittener Halle

Das in Witten bestehende Harzverbot fordert dem HCW zudem eine große Umstellung ab, obwohl in dieser Woche mit harzfreien Bällen trainiert worden ist. „Die Trainingswoche war gut. Es müssen kurze Pässe und Würfe aus der Nahdistanz bevorzugt werden“, ist Trainer Stephan Krebietke zuversichtlich.

Für die Strünkeder besteht allerdings keine Veranlassung, den Gegner zu unterschätzen. Jeder muss auf sich selbst und nicht den Mitspieler schauen, was an der Leistung verbessert werden kann. In den vergangenen Begegnungen konnten Torhüter, Abwehr und Angriff nicht mehr an die gute Form zu Beginn der Saison anknüpfen.

In der zweiten Halbserie ist noch alles offen

Eigentlich wollten die Blau-Weißen da sein, wenn Spitzenreiter RSV Altenbögge-Bönen schwächelt. Als das aber vor einer Woche beim 27:27 gegen den VfL Gladbeck II eintrat, ließen die Schützlinge von Stephan Krebietke in Herdecke zu viele Torchancen liegen.

In der zweiten Halbserie ist aber noch alles offen. Dazu müssen die Strünkeder jedoch ihre Selbstsicherheit und auch die Abwehrstabilität wiederfinden.

Insbesondere muss die Unbekümmertheit beim Abschluss der Angriffsaktionen zurück gewonnen werden. Allein auf Tempo sollte der HCW nicht setzen. Vielmehr können auch gute Spielkonzeptionen die nicht so sattelfeste Abwehr des Gastgebers auseinander nehmen. Personell hat Trainer Krebietke wenig Sorgen. Jörg Maiß musste diese Woche zwar pausieren, dürfte aber einsatzfähig sein. Auf jeden Fall steht Hannes Greger wieder parat.

Linksaußen Julian Ihnen kommt vom FC Schalke 04 zurück

Der öffentlich bekannt gewordene Wechsel von Oskar Kostuj nach dem Ende der laufenden Saison zum Oberligisten FC Schalke 04 sollte keine Unruhe in die Mannschaft bringen.

Das Herner Eigengewächs wird sich bis zum Abschluss voll einbringen und den möglichen Aufstieg der Westfalia mit seinen Mannschaftskameraden in die Verbandsliga nicht aus den Augen lassen.

Der angekündigte Wechsel von Kostuj war in dieser Woche nicht die einzige Personalie mit Herner Bezug von Seiten des FC Schalke 04.

So haben die Schalker bestätigt, dass Linksaußen Julian Ihnen nach drei Jahren bei den Königsblauen zur neuen Saison wieder zum SC Westfalia Herne zurückkehrt.