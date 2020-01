Nach dem Sieg gegen Remscheid hoffen die VSK Herne, dass es noch nicht zu spät ist im Kampf um den Klassenerhalt. Viktoria-Team spielt stark auf.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Heimspielerfolg macht VSK Herne Hoffnung im Abstiegskampf

NRW-Liga: VSK Herne 39 – RSV Samo Remscheid 3:0/56:22/5004:4542 Holz. Zum Ende der Saison kommen die Herner immer besser in Form, und sie hoffen, dass es im Kampf um den Klassenerhalt noch nicht zu spät ist.

Vier Spiele, drei davon auswärts, müssen sie noch bestreiten. Punkte müssen noch her, wollen ihre Chance auf den Klassenverbleib wahren.

Kai Bockstege überragt mit 890 Holz für die VSK Herne

Das Heimspiel gegen Remscheid machte Hoffnung. Der überragende Kai Bockstege verfehlte die Traummarke von 900 Holz nur knapp, er kam auf 890.

Auch Jens Nowak (856), Timo Konopczynski (834) und Nick Bockstege (831) lieferten ein starkes Spiel. Stefan Sonnhalter (799) und Thomas Sonnhalter (797) fielen etwas ab, aber auch sie konnten fast alle Gastspieler hinter sich lassen.

KSF Herne vergeben möglichen Punktgewinn

Regionsliga Westfalen: Preußen Lünen – KSF Herne 3:0/48:30/

4681:4516 Holz. Die Kegelsportfreunde stehen unten in der Tabelle – und in Lünen hatten sie kein Glück, und unnötige Fehler kamen hinzu. So vergaben sie einen möglichen Punktgewinn.

Eine geschlossene Mannschaftsleitung der Herner, aber ohne Ausreißer nach oben, der schon für einen wichtigen Auswärtspunkt gereicht hätte. Dafür wären einmal 772 Holz nötig gewesen, Theo Mülleneisen und Reinhold Hahn mit jeweils 762 verpassten aber diese Marke.

Außerdem spielten für Herne Sascha Schuler (755), Klaus Sabranski (754) und Hendrik Mehlmann (750), bei Björn Kuhn (733) fehlten auch nur zwei Holz zum Zusatzpunkt.

Viktoria-Sportkeglerinnen finden ihre Form

Bundesliga Damen: Viktoria Herne – KC 87 Wieseck 2:1/48:34/4845:4731 Holz. Noch zwei Spiele, dann beginnt die Abstiegsrunde, und die Herner Sportkeglerinnen scheinen zu ihrer Form gefunden zu haben.

Mit der besten Leistung der bisherigen Heimspiele in dieser Saison erspielten sich die Viktoria-Damen diesen Sieg gegen das Team aus Wieseck, das ebenfalls in die Abstiegsrunde muss.

Nach zwei Ligaspielen beginnt die Abstiegsrunde

Daniela Tönsmann (822) und Sylvia Brill (817) holten schon eine Vorsprung von 120 Holz heraus. Den verteidigten als Tagesbeste Jasmin Thon mit sehr guten 834 Holz, Sandra Kuhlmann (810), Stephanie Mielack (798) und Silke Blum (764).

Der Zusatzpunkt ging an Wieseck, aber der Gesamterfolg an die Viktoria. Nach dem Auswärtsspiel in Remscheid und einem weiteren Heimspiel gegen Lünen beginnt die Abstiegsrunde am 15. Februar.

Viktoria II überzeugt im Spitzenspiel der Regionalliga

Regionsliga Westfalen: Viktoria Herne II – Hinterkranz Bochum 2:1/21:15/3164:3032 Holz. Im Spitzenspiel der Regionalliga überzeugten die Hernerinnen.

Nach dem Auftritt der überragenden Stephanie Mielack, die mit 843 Holz die Tagesbestzahl spielte, war der Sieg der Gastgeberinnen schon nach dem ersten Block so gut wie sicher. Denn auch ihre Mannschaftskameradinnen, Claudia Kuhlmann (793), Kristina Rutenberg (788) und Martina Gmelin (740) spielten stark auf. Damit dürfte die Viktoria-Reserve zumindest einen Platz in der oberen Hälfte schon mal sicher haben.