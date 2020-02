Herne: Tennis-Westfalenligisten dicht vor dem Saisonziel

Mit viel Rückenwind starten die Westfalenligisten aus Wanne-Eickel und Herne in den vorletzten Spieltag des Tennis-Winters. Alle Teams haben gute Chancen, ihr Saisonziel zu erreichen, einige bereits an diesem Wochenende.

Herren

TP Versmold – TC Parkhaus Wanne-Eickel (Sa., 15 Uhr). Die Tabelle trügt. Zwar liegt der TCP mit 6:4 Punkten hinter dem designierten Meister BW Halle auf Rang zwei, aber noch darf er sich nicht in Sicherheit wähnen.

Sieben der acht Westfalenligisten kommen theoretisch noch für drei Abstiegsplätze in Frage. Sollten sie aus Versmold (4. Platz/5:5 Punkte) mindestens ein Unentschieden mitbringen, dürfen die Eickeler auf ein weiteres Jahr in der höchsten Spielklasse des Winters anstoßen.

Damen

TC Union Münster I – TC Parkhaus (Sa., 15 Uhr). Die Partie beim überlegenen Spitzenreiter ist für die TCP-Damen (4./5:5) eine Art Bonusspiel. Viel wird für sie in Münster nicht zu holen sein.

Luna Hüning und die Grün-Weiß-Damen haben gute Chancen, den Klassenerhalt perfekt zu machen. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Alles deutet darauf hin, dass die Begegnung beim TC BW Halle I am 16. Februar zu einem echten Abstiegsendspiel wird.



TP Bielefeld – TC Grün-Weiß Herne (So., 12 Uhr). Die Gastgeberinnen (7./1:9) sind so gut wie abgestiegen, die Grün-Weißen (3./7:3) haben den Klassenerhalt fast schon in der Tasche.

Falls Herne nicht verliert, würden aus Wahrscheinlichkeiten Realitäten werden.

Herren 40

TC Parkhaus – TC RW Bad Laasphe (So., 10 Uhr). An der Reichsstraße können Eickels „Vierziger“ dem Titelgewinn bereits ganz nahe kommen.

Mariusz Zielinksi und sein Team wollen den Titel klar machen. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Gewinnen Mariusz Zielinski und Co. (1./9:1) gegen den starken Tabellenvierten (7:3 Punkte), werden sie sich am nächsten Wochenende beim überforderten Schlusslicht in Gelsenkirchen-Buer endgültig zum Westfalenmeister krönen.

Herren 60

TC GW Herne – SG Vorhalle 09 (Sa., 15 Uhr). Wenn die Herner die Sache konzentriert angehen, werden sie mit einem weiteren Sieg gegen den Tabellenletzten ihren zweiten Platz zementieren.

Damen 50

TC Parkhaus – PSV Gelsenkirchen (So., 16 Uhr). Schaffen die formstarken TCP-Ladies (4./6:4) gegen den Nachbarn (3./7:3) mindestens ein 3:3, können sie vielleicht schon am Sonntag den endgültigen Klassenerhalt feiern.