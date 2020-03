Zahlen und Sport gehören ganz klar zusammen. Sei es in Form von Bestzeiten, Torschützenlisten oder Teilnehmerrekorden. Ohne Statistiken geht es also nicht.

So begann auch die Sportabzeichenverleihung im „Zum Urbanus“ zunächst mit einigen Zahlen.

Zahl der Sportabzeichen in Herne von 2546 auf 2177 gesunken

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Sportabzeichen in Herne von 2546 auf 2177 gesunken. Gründe dafür sei unter anderem, dass deutlich weniger Schulen als 2018 teilgenommen hätten. Dies führte der Sportabzeichen-Beauftragte des Stadtsportbundes (SSB), Winfried Burghardt, aus.

So hätten von 13 weiterführenden Schulen nur vier Prüfungen für das Sportabzeichen abgenommen. Die Sanierung des Sportplatzes an der Schaeferstraße habe ihr Übriges dazugetan.

Während die Anzahl der Sportabzeichen bei den Jugendlichen und Kinder zurück gegangen ist, ist sie im Erwachsenenbereich mit knapp über 400 Sportabzeichen recht konstant geblieben.

Lebenshilfe Herne ist zum ersten Mal dabei

Gestiegen ist die Zahl von Sportabzeichen für Menschen mit Behinderung, Dank der Mithilfe des Herner Ortsverbandes der Lebenshilfe für geistig behinderte Menschen.

Die Zahl der Sportabzeichen für Menschen mit Behinderung ist von zehn auf dieses Jahr 22 angestiegen. Alle Teilnehmer zeigten sich begeistert, erzählt ihr Trainer Marc Cieslarczyk: „Viele haben schon im Januar gefragt, wann wir das wieder machen.“

Premiere: erstmals waren Männer und Frauen der Lebenshilfe beim Sportabzeichen-Erwerb dabei. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Die erstmalige Zusammenarbeit zwischen Lebenshilfe und SSB ist durch Zufall entstanden. „Ich bin mit dem Winnie (Burghardt) in einem Tauchverein, und da kamen wir beide auf die Idee“, erklärt Cieslarczyk.

Spaß steht im Vordergrund

In diesem Jahr peile man die erneute Verdoppelung der Sportabzeichen an, so der Plan, doch der Spaß soll dabei weiterhin im Vordergrund stehen.

Bisher waren dies vor allem Bronzene, doch einer stach etwas heraus: Frank Suttmann legte direkt erfolgreich die Prüfungen für das Silberne Abzeichen ab.

Während die einen zum ersten Mal ein Sportabzeichen in ihren Händen gehalten haben, haben die von Rüdiger Kresimon schon mehrere Tausend berührt.

Der 79-Jährige wurde für seine 50 Jahre andauernde Tätigkeit als Prüfer geehrt. Denn, wie oft an diesem Abend durchklang, ohne die Ehrenamtlichen wäre dies alles nicht möglich.

„Der Bickernplatz ist meine Heimat“

„Der Bickernplatz ist meine Heimat“, sagte er. Dort nimmt er Prüfungen ab und half auch schon mal mit. „Ich bin immer das Zugpferd gewesen. Über die 3000 oder 2000 Meter bin ich dann schon mal mitgelaufen“, erinnert er sich. Durch solche Aktionen bleibt er auch seinen Prüflingen im Gedächtnis. „In der Post hat mich mal ein Herr angeschaut und gleich gesagt: Bist du nicht der Trainer vom Bickernplatz?“

Einer von vielen, denen Rüdiger Kresimon beim Erwerb des Sportabzeichens geholfen hat.

Dass die Zahl der Sportabzeichen in diesem Jahr wieder ansteigt, da zeigen sich die Verantwortlichen zuversichtlich.

Ein kleiner Anreiz könnte sein, dass alle 2020 testierten Sportabzeichen gebührenfrei abgelegt werden können. Das Ergebnis gibt es zu Beginn kommenden Jahres – dann wollen auch die Männer und Frauen der Lebenshilfe und Rüdiger Kresimon wieder dabei sein.

Besondere Ehrung für 16 Männer aus Feuerwehr-Grundlehrgang

Auch der B1-Lehrgang der Berufsfeuerwehr Herne wurde gesondert geehrt, dessen Teilnehmern ein besonderes Kunststück gelang.

Die 16 Männer des Grundlehrgangs holten den „Doppelpack“ aus Goldenem Sportabzeichen und dem Rettungsschwimmer in Gold (DLRG).

„Das hat es in der Berufsfeuerwehr-Ausbildung in Herne noch nie gegeben“, lobte Winfried Burghardt ausdrücklich.