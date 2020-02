Kann der Herner EV die Vizemeisterschaft in der Oberliga Nord schon am vorletzten Wochenende der Hauptrunde perfekt machen?

Im Heimspiel am Sonntag gegen den direkten Rivalen aus Hamburg (18.30 Uhr, Hannibal-Arena) haben die Grün-Weiß-Roten die Entscheidung selbst in der Hand.

Herner EV hat sieben Punkte Vorsprung auf Platz drei

Werden die durch sieben Zähler getrennten Tabellennachbarn auch an diesem Freitag ihrer Favoritenrolle gerecht und marschieren weiterhin im Gleichschritt, wäre der HEV schon mit zwei Punkten gegen die Hanseaten am Ziel.

Die Crocodiles treten zu Hause gegen Rostock an, während die Gysenberger beim Tabellenletzten in Krefeld zu Gast sind (19.30 Uhr, Rheinlandhalle).

Auch beim Schlusslicht Krefeld kann es ungemütlich werden

Geht das Team von Trainer Danny Albrecht allerdings wieder mit der gleichen Einstellung wie beim 1:7 im Nachholspiel in Tilburg aufs Eis, kann es auch beim Schlusslicht für den HEV ungemütlich werden.

Beim ersten Auftritt in der Rheinlandhalle zogen die Gysenberger ihr Spiel konsequent durch und gewannen souverän mit 9:2, doch die beiden Heimspiele gegen die KEV-Youngster sahen aus Herner Sicht nicht unbedingt nach Werbung für die Sportart aus.

Auch die Ausrutscher von Topteams wie Hamburg, Leipzig und den Hannover Scorpions gegen den Underdog sollten dem HEV Warnung genug sein.

Das 1:7 in Tilburg abhaken

Danny Albrecht wollte hinterher nicht mehr lange auf die deutliche Abfuhr am Dienstag in Tilburg zurückblicken – jedenfalls nicht öffentlich.

Vor allem der Mangel an persönlicher Verantwortung in der Defensive und die fehlende Laufbereitschaft stießen ihm sauer auf.

„Wir machen heute am besten ganz schnell einen Haken hinter die Begegnung und konzentrieren uns auf die nächsten Aufgaben“, meinte der Herner Chefcoach nach dem Abpfiff.

Nur fünf Siege in den letzten zehn Spielen

Die geforderte Konzentration wird seine Mannschaft auch brauchen. Von konstanter Form konnte beim Tabellenzweiten zuletzt keine Rede sein – von den letzten zehn Spielen gewann man nur die Hälfte.

Mit nur einer Niederlage in den letzten acht Partien haben die Crocodiles derzeit die besseren Referenzen.

Der erste Saisonvergleich am Gysenberg ging nach starkem Herner Beginn am Ende etwas glücklich mit 2:1 an die Gastgeber.

Michel Ackers trainiert wieder mit der Mannschaft

Zur personellen Situation beim HEV: Dennis Thielsch musste in Tilburg mit Fieber passen.

Danny Albrecht hofft aber, dass der Stürmer am Wochenende einsatzfähig ist. Michel Ackers trainiert nach seiner Knieverletzung seit Donnerstag wieder mit der Mannschaft.

Wann der Herner Kapitän in den Spielbetrieb zurückkehren kann, entscheiden die Ärzte. Bislang verlief der Heilungsprozess ohne Komplikationen.

Über den Einsatz der Förderlizenzspieler wird wie immer nach dem jeweiligen Abschlusstraining entschieden.