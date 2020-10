Das Vorbereitungsprogramm des Herner EV ist komplett. Die beiden letzten offenen Termine wurden mit zwei Testspielen gegen den Oberliga-Neuling EG Diez-Limburg besetzt – Trainer Danny Albrecht wartet aber auf einen ganz besonderen Moment an diesem Freitagabend, im Testspiel bei den Tilburg Trappers. Außerdem gibt es mit Nico Kolb einen weiteren Neuzugang bei den Grün-Weiß-Roten.

Herner EV: Die Zuschauerkalkulation des Oberligisten

Auf den ersten Auftritt ihrer Mannschaft am Gysenberg müssen die HEV-Fans allerdings noch eine Weile warten.

Erstes Testspiel in der Hannibal-Arena am 16. Oktober gegen Diez-Limburg

Nach dem Aufgalopp an diesem Freitag bei den Tilburg Trappers (20 Uhr) kommt es am Sonntag um 18 Uhr in Diez-Limburg zum ersten Duell mit den Rockets. Das Rückspiel findet am 16. Oktober um 20 Uhr in Herne statt und ist damit für den Nord-Vizemeister und seine Anhänger das lang ersehnte erste Match der neuen Spielzeit in der Hannibal-Arena.

Außerdem testet der HEV am 18. (A) und 25. Oktober (H) gegen den Zweitligisten EC Bad Nauheim, ein weiteres Mal am 23. Oktober (H) gegen Tilburg sowie am 30. Oktober (A) und 1. November (H) gegen die Moskitos Essen, die in der neuen Saison in der NRW-Regionalliga an den Start gehen.

„Ich bin froh, wenn in Tilburg der erste Puck aufs Eis geschmissen wird“

Trainer Danny Albrecht kann es kaum erwarten, dass es endlich wieder aufs Eis geht. Denn bei der Frage danach, ob er sich während dieser langen, Corona-bedingten Pause so viel wie noch nie mit der Theorie seines Sports beschäftigen konnte, winkt er ab. „In der letzten Zeit konntest du nur von Tag zu Tag planen, musstest immer flexibel sein. Vor zwei Tagen wusste ich noch nicht, gegen wen wir unser erstes Heimspiel der Vorbereitung austragen“, sagte er am Mittwoch.

Deshalb, so Danny Albrecht: „Ich bin froh, wenn am Freitag in Tilburg der erste Puck aufs Eis geschmissen wird.“

Nico Kolb kehrt aus der DEL2 zum Herner EV zurück

Mit Nico Kolb meldet der HEV zudem eine weitere Neuverpflichtung. Der Stürmer spielte bereits in der Saison 2018/19 mit einer Förderlizenz des EC Bad Nauheim für Herne und hatte in den Playoffs großen Anteil am Halbfinaleinzug der Gysenberger.

In der Hauptrunde gelangen dem mittlerweile 24-Jährigen seinerzeit in zehn Spielen drei Treffer und vier Assists. In den Playoffs traf er bei neun Einsätzen zweimal und legte zwei Tore auf. Im vergangenen Jahr bestritt Nico Kolb 52 Spiele in der DEL2 für den EHC Freiburg und die Bayreuth Tigers.

Entscheidung ist nun zugunsten des HEV gefallen

„Wir waren auch vor der letzten Saison bereits mit Nico in Verhandlungen, da entschied er sich verständlicherweise für den Gang in die zweite Liga. Wir freuen uns sehr, dass er sich jetzt für uns entschieden hat“, so HEV-Geschäftsführer Jürgen Schubert.

Auch Cheftrainer Danny Albrecht ist froh über die Rückkehr von „Kolbi“ an den Gysenberg: „Nico agiert immer mit viel Spielwitz, geht aber auch dahin, wo es wehtut. Er stärkt uns, weil er sowohl Center als auch Außen spielen kann. Zudem kann er Über- und Unterzahl spielen.“

