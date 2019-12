Herner TC beendet sein Meisterjahr mit einem wichtigen Sieg

Hernes Basketballerinnen haben noch einmal alles aus sich herausgeholt und dürfen sich jetzt mit einem guten Gefühl ein paar entspannte Tage unter dem Tannenbaum gönnen.

Nach einer nicht unbedingt glanzvollen, aber grundsoliden Vorstellung feierte der Herner TC im letzten Spiel des Meisterjahres einen ungefährdeten 71:63 (38:27)-Sieg beim BC pharmaserv Marburg und schob sich in der DBBL-Tabelle auf den vierten Platz vor, punktgleich mit den XCYDE Angeld Nördlingen und TK Hannover.

Herner TC spielt seine Größenvorteile aus

Nach anfänglich ausgeglichenem Spiel setzte sich der HTC im zweiten Viertel auf elf Punkte ab und ließ die Blue Dolphins nie mehr auf Schlagdistanz heranrücken.

Der HTC spielte von Beginn an in der Offensive seine Größenvorteile aus und brachte den Ball immer wieder unters Brett, doch zunächst schossen die Gäste lauter Fahrkarten. Nachdem Matilda Claessons Dreier vom Ring gesprungen war und Ivana Brajkovic dreimal verlegt hatte, war es Kapitänin Jordan Frericks, die die ersten Herner Punkte zum 2:5 aufs Scoreboard brachte (3.).

Sarah Polleros weckt ihr Team auf

Richtig konzentriert wirkten die Gäste aber auch in den folgenden Minuten noch nicht, leisteten sich vielmehr etliche unnötige Ballverluste.

Erst nach dem 6:12 (7.) waren sie richtig drin im Spiel, aufgeweckt durch die 17-jährige Sarah Polleros, die mit ihren vier Punkten einen 12:3-Run bis zur ersten Viertelpause einleitete.

Kleine Vorentscheidung im zweiten Viertel

Ein weiterer Herner Lauf Mitte des zweiten Abschnitts brachte schon eine kleine Vorentscheidung. Fast fünf Minuten ließ die jetzt aggressivere Herner Defense nichts mehr zu, und mit elf eigenen Punkten zogen die Gäste von 22:20 (14.) auf 33:20 (18.) davon.

Marburg mühte sich dranzubleiben, drückte aufs Tempo und suchte schnell den Abschluss, scheiterte aber an einer miserablen Wurfquote. Und Herne hatte unter dem eigenen Korb wenig Mühe, die Rebounds einzusammeln.

Marburg startet mit neuem Mut aus der Pause

In der Halbzeitpause hatte BCM-Trainer Patrick Unger seinem Team offenbar noch einmal Mut gemacht.

Die Dolphins begannen nun mit einer Ganzfeldpresse und provozierten so haufenweise Herner Ballverluste. Dank der guten Defense und einer jetzt aufblühenden Matilda Claesson, die binnen drei Minuten acht Punkte markierte, hielt der HTC den Gegner aber immer auf Abstand.

Herne bleibt fast fünf Minuten ohne eigenen Punkt

Als bei Marburg Mitte des Viertels die Kräfte schwanden und der Verteidigungsdruck nachließ, zog der Meister auf 20 Punkte davon (38:58/39.).

Damit wähnten sich die Hernerinnen schon so gut wie am Ziel. Obwohl HTC-Trainer Piotrowski seine Damen daran erinnerte, dass Marburg zuletzt in Wasserburg einen 20-Punkte-Rückstand noch egalisiert hatte, schalteten die jetzt in den Verwaltungsmodus um und blieben fast fünf Minuten ohne Punkt.

Nur der Sieg zählt für den Herner TC

Ihr Vorsprung rutschte allerdings nur einmal kurz in den einstelligen Bereich (55:64/37.), ehe Adelina Abaiburova und Kennedy Leonard das kurze Marburger Aufbegehren von der Freiwurflinie beendeten.

„Das war noch einmal ein schweres Spiel und hat viel Kraft gekostet. Und es war ein ganz wichtiger Sieg“, freute sich Hernes Trainer Marek Piotrowski.

„Wir haben noch einmal alles mobilisiert“

Dass der HTC besser Basketball spielen kann, stand auch für ihn außer Frage. „Aber heute zählte nur der Sieg. Wir pusten aus dem letzten Loch, und alle haben noch einmal alles mobilisiert.“

Der vierte Sieg in Folge und der Sprung auf Platz vier seien dafür der verdiente Lohn. „Das ist sehr, sehr positiv und gibt uns einen richtigen Schub für Januar“, freute sich auch Hernes Headcoach auf ein paar basketballfreie Tage.

Viertel: 15:18, 12:20, 16:22, 20:11.

BCM: Baker (16/1 Dreier), Wilke (12/1), Simon (11), Wagner (9/1), Sola (4), White (3/1), Schaake (3/1), Reeh (2), Kiefer.

HTC: Westerik (14/1), Rupnik (13/1), Frericks (10, 10 Rebounds), Leonard (10), Claesson (8/2), Polleros (5), Brajkovic (5), Fikiel (3/1), Abaiburova (3), Sannes, Schmidt, Zolper.

Statistik (BCM - HTC) – Zweier: 35 % (14/39) - 59 % (22/37); Dreier: 19 % (5/26) - 31 % (5/16); Freiwürfe: 64 % (20/31) - 63 % (12/19); Rebounds: 29 (17 defensiv, 12 offensiv) - 36 (32, 4); Turnovers: 13 - 23; Assists: 6 - 17; Steals: 12 - 7; Fouls: 20 - 24.