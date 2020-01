Inoffizieller Titelkampf mit eigener Note beim SV Sodingen

Stefan Gosing ist eines schon mal klar vor dem 3. Alfred-Schmidt-Gedächtnisturnier: „Wir sind der Titelverteidiger, es geht um die inoffizielle Stadtmeisterschaft – und da rechnen wir schon mit einiger Gegenwehr“, sagt der Sportliche Leiter des SV Sodingen vor dem zweitägigen Turnier in der Sporthalle am Westring.

An diesem Samstag rollt der Ball ab 11.30 Uhr, dann bestreiten der DSC Wanne-Eickel und B-Kreisligist FC Herne 57 das Auftaktspiel des diesjährigen Turniers. Tags darauf geht es ab 10.30 Uhr an gleicher Stelle mit den Spielen der Zwischenrunde weiter.

Faktor „Halle“ gibt dem Turnier eine eigene Note

Der Ausrichter ist in diesem Jahr der Titelverteidiger bei dieser mittlerweile 31. inoffiziellen Stadtmeisterschaft: „Wir nehmen das Turnier sportlich ernst“, sagt Gosing. Auch, weil der Faktor „Halle“ dem Turnier eben eine eigene Note gibt.

Lokalsport Spielplan: Hallenturnier des SV Sodingen 3. Turnier um den Alfred-Schmidt- Gedächtnispokal des SV Sodingen Vorrunde/Samstag, 4. Januar Gruppe A: DSC Wanne-Eickel, FC Herne 57, SG Herne 70, DJK Falkenhorst Gruppe B: Firtinaspor Herne, BV Herne-Süd, SV Wanne 11, SC Pantringshof Gruppe C: SpVgg. Horsthausen, SF Wanne, Arminia Sodingen, SpVgg. Röhlinghausen Gruppe D: SV Sodingen, SC Constantin, VfB Börnig, ETuS Wanne Spiele Gruppe A und B 11:30 DSC Wanne-Eickel - FC Herne 57 11:48 SG Herne 70 - DJK Falkenhorst 12:06 Firtinaspor Herne - BV Herne-Süd 12:24 SV Wanne 11 - SC Pantringshof 12:42 DSC Wanne-Eickel - SG Herne 70 13:00 FC Herne 57 - DJK Falkenhorst 13:18 Firtinaspor Herne - SV Wanne 11 13:36 BV Herne-Süd - SC Pantringshof 13:54 FC Herne 57 - SG Herne 70 14:12 DJK Falkenhorst - DSC Wanne-Eickel 14:30 BV Herne-Süd - SV Wanne 11 14:48 SC Pantringshof - Firtinaspor Herne Spiele Gruppe B und C 15:00 SpVgg. Horsthausen - SF Wanne 15:18 A. Sodingen - SpVgg. Röhlinghausen 15:36 SV Sodingen - SC Constantin 15:54 VfB Börnig - ETuS Wanne 16:12 SpVgg. Horsthausen - A. Sodingen 16:30 SF Wanne - SpVgg. Röhlinghausen 16:48 SV Sodingen - VfB Börnig 17:06 SC Constantin - ETuS Wanne 17:24 SF Wanne - Arminia Sodingen 17:42 Röhlinghsn. - SpVgg. Horsthausen 18:00 SC Constantin - VfB Börnig 18:18 ETuS Wanne - SV Sodingen Zwischenrunde/Sonntag, 5. Januar ab 10.30 Uhr in vier Gruppen Endrunde ab 14.30 Uhr Viertelfinale ab 15.50 Uhr Halbfinale 16.30 Uhr Spiel um Platz drei 16.50 Uhr Finale

Denn Spielklassen gebe es auf dem Schwingboden zunächst mal nicht, sagt Gosing, der zu seiner aktiven Zeit als Torwart selbst schon einige Überraschungen miterlebt hat: „Da kann auch eine Kreisliga-Truppe mit den richtigen Leuten und einem starken Torwart schon ordentlich auftrumpfen.“

Titelverteidiger Sodingen und DSC Wanne die klassenhöchsten Teams

Die beiden klassenhöchsten Teams sind in diesem Jahr mit Ausrichter Sodingen und dem DSC Wanne-Eickel zwei Westfalenligisten. Vorjahressieger Sodingen ist im Sommer als Meister aus der Landesliga aufgestiegen. Oberligist und Vorjahresfinalist SC Westfalia Herne (der SVS gewann vor einem Jahr das Endspiel 6:4 nach Neunmeterschießen) hat seine Teilnahme am diesjährigen Turnier, wie berichtet, abgesagt.

„Das ist natürlich schade, dass mit der Westfalia ein Publikumsmagnet nicht dabei ist. Aber die Herner haben uns frühzeitig Bescheid gesagt“, sagt Stefan Gosing.

Westfalia Herne hat frühzeitig abgesagt

Die Herner hatten wegen der vor einigen Wochen noch unsicheren personellen Situation abgesagt. Am Hallenturnier in Hellern/Osnabrück hingegen nimmt die Westfalia an diesem Samstag teil.

Dass der DSC Wanne-Eickel schon in Spiellaune für die Halle ist, bewies eine junge Mischung aus Spielern des Westfalenliga-Kaders und aus der Landesliga-A-Jugend zum Jahresende beim Turnier um den Kick-mit-Schmidt-Mitternachtscup der DJK SpVg Herten.

Da hatte Trainer Sebastian Westerhoff eine „U20“ aufgeboten, die sich bis ins Finale spielte und dabei unter anderem den Oberligisten TuS Ennepetal im Halbfinale mit 5:0 ausschalten konnte. Im Endspiel hieß es dann 1:2 gegen den Regionalligisten TuS Haltern. Beim Turnier am Wochenende wird der DSC von Michele Di Bari betreut, der Sportliche Leiter der Wanne-Eickeler vertritt dann Sebastian Westerhoff.

DSC und 57-er eröffnen das Turnier

Der DSC spielt in der Vorrundengruppe A gegen den FC Herne 57, gegen die DJK Falkenhorst Herne als weiteren B-Kreisligisten sowie Bezirksligist SG Herne 70. Der SV Sodingen hat es in der Gruppe D mit den beiden B-Kreisligisten SC Constantin und ETuS Wanne sowie dem A-Kreisligisten VfB Börnig zu tun.

Gruppe C setzt sich zusammen aus Landesligist SpVgg Horsthausen, Bezirksligist Sportfreunde Wanne-Eickel sowie den B-Ligisten Arminia Sodingen und SpVgg Röhlinghausen.

Mit Firtinaspor Herne und dem SV Wanne 11 treffen in der Vorrundengruppe B zwei Landesligisten aufeinander, komplettiert wird das Quartett von A-Ligist BV Herne-Süd und dem C-Kreisligisten SC Pantringshof.

Worauf es für alle Teams an diesem Wochenende ankommen werde auf dem Feld in der Westringhalle, so Gosing: auf die Bewegung ohne Ball und das Passspiel.