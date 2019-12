Kreisliga B: Umzug, Abschiede, Topspiel – und Union Berlin

In Gruppe 2 ist es mehr als spannend an der Spitze, in Gruppe 1 marschiert Eintracht Ickern vorne weg – aber am Sonntag kam es zu einer kleinen Überraschung: Ömürcan Kural und die DJK Falkenhorst II schafften es als zweite Mannschaft in dieser Saison, dem Spitzenreiter einen Punkt abzunehmen

Foto: Biene Hagel / Biene Hagel / Funke Foto Services