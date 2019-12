Kunstrasen-Premiere für DSC Wanne-Eickel gegen Erkenschwick

DSC Wanne-Eickel - Spvgg. Erkenschwick (15.15 Uhr, Kunstrasenplatz im Sportpark Wanne-Süd). Premiere für den DSC Wanne-Eickel: Das Derby gegen die Spielvereinigung Erkenschwick ist das erste Westfalenliga-Spiel auf dem neuen Kunstrasen im Sportpark Wanne-Süd.

Der Naturrasenplatz in der angrenzenden Mondpalast-Arena ist von der Stadt Herne gesperrt worden. „Für uns ist es aber auf jeden Fall ein Vorteil. Wir spielen lieber auf einem Kunstrasenplatz als auf einem schlechten Rasenplatz. Das kommt unserem Kombinationsspiel deutlich zu Gute“, sagt DSC-Coach Sebastian Westerhoff.

Liguda und Schäfer fraglich

Der kann am Sonntag wahrscheinlich mit dem gleichen Kader an den Start gehen, wie auch beim 3:1-Erfolg in Hohenlimburg. Einzig hinter den Einsätzen von Daniel Liguda und Eric Schäfer stehen noch kleine Fragezeichen. „Aber das bleibt nicht aus. Du hast immer kleinere Blessuren und bei diesem Wetter kommt auch schnell eine Erkältung dazu“, so der DSC-Trainer.

Mit dem Tabellenneunten vom Stimberg wartet ein sehr kompakter Gegner auf den DSC, der vor allem im Zentrum über sehr spielstarke Akteure verfügt und auch auf den Außenpositionen schnelle Leute besitzt. Erkenschwick kommt mit einer Serie von fünf Spielen ohne Niederlage in den Sportpark Wanne-Süd und ist gewillt auch beim DSC etwas Zählbares mitzunehmen. „Spiele gegen Erkenschwick sind immer schwierig und sehr giftig“, sagt auch Sebastian Westerhoff.

Auch er möchte aus einer kompakten Defensive heraus agieren und erhofft sich zudem, dass seine Offensivabteilung weiter so wirbelt, wie in der zweiten Halbzeit in Hohenlimburg.

Dawid Ginczek nimmt die wichtigste Rolle ein

Eine wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste Rolle nimmt dabei Stürmer Dawid Ginczek ein. Dieser laboriert zwar seit der Westfalenpokal-Partie beim SV Schermbeck an einer schmerzhaften Fußprellung, biss aber bereits in der letzten Woche auf die Zähne und wird es auch wahrscheinlich am Sonntag wieder tun.

„Ich kenne Erkenschwick sehr gut. Sie haben sich nach dem Trainerwechsel deutlich stabilisiert, haben aber auch ihre Schwachpunkte. Diese gilt es für uns zu bespielen“, gibt Sebastian Westerhoff die Marschroute für die Premiere auf dem neuen Kunstrasenplatz im Sportpark aus, wo am Sonntag der DSC-Großkampftag, mit Spielen der A-Jugend (11 Uhr), der zweiten Mannschaft (12.45 Uhr), dem Spiel der ersten Mannschaft (15.15 Uhr) und abschließend der Partie der dritten Mannschaft (17 Uhr), stattfindet.

Eine Eintrittskarte, mit der man alle vier Partien sehen kann gibt es dabei ab sechs Euro, zudem kommt ab 14 Uhr der Nikolaus für die kleinen Besucher vorbei.