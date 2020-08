Landesliga: Firtinaspor Herne schaut genau auf Horsthausen

Herne / Wanne-Eickel. Der Spielplan der Fußball-Landesliga: Wanne 11 startet gegen alte Bekannte und Firtina sollte sich Spiele der SpVgg Horsthausen genau angucken.

Nach der Oberliga am Sonntag und der Westfalenliga am Montag ist nun die Landesliga an der Reihe: Der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen hat am Dienstagmorgen den Spielplan für die SpVgg Horsthausen, Firtinaspor Herne und den SV Wanne 11 veröffentlicht.

Die Elfer startet am 6. September mit einem Heimspiel gegen Welper – die beiden kennen sich gut aus der Bezirksliga, das Titelrennen der Saison 2018/19 entschieden die Wanner am Ende für sich. Welper folgte Wanne 11 nun in diesem Jahr in die Landesliga, am ersten Spieltag gibt es für Wanne schon das Wiedersehen mit dem Club aus Hattingen.

Wanne 11 hat zwei Herner Stadtduelle nacheinander

Richtig interessant wird es für die Mannschaft von Franko Pepe im Oktober, wenn nacheinander die beiden Stadtduelle anstehen: Am 18. Oktober kommt die SpVgg Horsthausen nach Crange an die „Anfield Road“, eine Woche später sind die Elfer dann zu Gast bei Firtinaspor. Die Rückspiele finden kurz nach Ostern statt.

Das Fußballjahr endet für den SV Wanne 11 am 20. Dezember beim Kirchhörder SC, am 14. Februar geht es gegen Schwarz-Weiß Wattenscheid weiter. Am letzten Spieltag hat der SV 11 ein Heimspiel gegen Horst-Emscher.

Firtina kann sich in Horsthausen aufs nächste Auswärtsspiel vorbereiten

Ganz ähnlich sind sich die beiden Spielpläne von Firtinaspor Herne und der SpVgg Horsthausen: Firtina spielt regelmäßig gegen den letzten Gegner der Sportvereinigung. Mit regelmäßigen Besuchen an der Horsthauser Straße kann sich Firtina also immer gut aufs nächste Auswärtsspiel vorbereiten.

Zum Beispiel zum Saisonstart: Firtinaspor startet beim Hombrucher SV, die SpVgg Horsthausen beim SV Brackel – eine Woche später ist dann Brackel zu Gast bei Firtina. Horsthausens erster Heimspielgegner ist BW Westfalia Langenbochum (dorthin geht es dann für Firtinaspor als nächstes).

Die direkten Duelle der beiden finden am drittletzten Spieltag statt (14. Februar und 6. Juni). Saisonfinale ist für beide jeweils auswärts: Firtina tritt am 20. Juni beim Aufsteiger Erler SV an und Horsthausen beim Hombrucher SV.

Der erste Spieltag der Landesliga 3 im Überblick (6. September):

SV Horst-Emscher - Erler SV

SV Hilbeck - SuS Kaiserau

SW Wattenscheid - FC Frohlinde

SSV Buer 07/28 - Viktoria Resse

SV Wanne 11 - SG Welper

Kirchhörder SC - Türkspor Dortmund

BWW Langenbochum - DJK Wattenscheid

SV Brackel - SpVgg Horsthausen

Hombrucher SV - Firtinaspor Herne

