Herne. Die Favoriten haben die Nase vorn am ersten Tag des Alfred-Schmidt-Gedächtnispokals des SV Sodingen. Sonntag geht es ab 10.30 Uhr weiter.

Mit Fotostrecke: Sodinger Turnier sieht starke Favoriten

Der erste Tag des 3. Alfred-Schmidt-Turniers des SV Sodingen erfüllte so ziemlich alle Wünsche, die an ein Hallenturnier zu haben sind. Tore am Fließband, schöne Einzelleistungen, Traumtore und packende, faire Zweikämpfe.

Bei der inoffiziellen Herner Stadtmeisterschaft ließen die klassenhöchsten Teams allerdings keine großen Überraschungen zu und zogen geschlossen in die Zwischenrunde ein. Den Anfang machte dabei das Westfalenliga-Topteam des DSC Wanne-Eickel.

DSC Wanne-Eickel bietet wieder eine junge Mannschaft auf

Wie schon beim Kick-mit-Schmidt-Mitternachtscup in Haltern waren die Wanne-Eickeler mit einer sehr jungen Mannschaft angetreten, die fast ausschließlich aus Spielern der U19 bestand.

3. Turnier um den Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal 1 / 15 3. Turnier um den Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal Zum Start ins Fußballjahr lädt der SV Sodingen wieder zur inoffiziellen Hallenstadtmeisterschaft ein -- hier Impressionen vom Turnierauftakt. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 15 3. Turnier um den Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal Zum Start ins Fußballjahr lädt der SV Sodingen wieder zur inoffiziellen Hallenstadtmeisterschaft ein -- hier Impressionen vom Turnierauftakt. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 15 3. Turnier um den Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal Zum Start ins Fußballjahr lädt der SV Sodingen wieder zur inoffiziellen Hallenstadtmeisterschaft ein -- hier Impressionen vom Turnierauftakt. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 15 3. Turnier um den Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal Zum Start ins Fußballjahr lädt der SV Sodingen wieder zur inoffiziellen Hallenstadtmeisterschaft ein -- hier Impressionen vom Turnierauftakt. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 15 3. Turnier um den Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal Zum Start ins Fußballjahr lädt der SV Sodingen wieder zur inoffiziellen Hallenstadtmeisterschaft ein -- hier Impressionen vom Turnierauftakt. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 15 3. Turnier um den Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal Zum Start ins Fußballjahr lädt der SV Sodingen wieder zur inoffiziellen Hallenstadtmeisterschaft ein -- hier Impressionen vom Turnierauftakt. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 15 3. Turnier um den Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal Zum Start ins Fußballjahr lädt der SV Sodingen wieder zur inoffiziellen Hallenstadtmeisterschaft ein -- hier Impressionen vom Turnierauftakt. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 15 3. Turnier um den Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal Zum Start ins Fußballjahr lädt der SV Sodingen wieder zur inoffiziellen Hallenstadtmeisterschaft ein -- hier Impressionen vom Turnierauftakt. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 15 3. Turnier um den Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal Zum Start ins Fußballjahr lädt der SV Sodingen wieder zur inoffiziellen Hallenstadtmeisterschaft ein -- hier Impressionen vom Turnierauftakt. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 15 3. Turnier um den Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal Zum Start ins Fußballjahr lädt der SV Sodingen wieder zur inoffiziellen Hallenstadtmeisterschaft ein -- hier Impressionen vom Turnierauftakt. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 15 3. Turnier um den Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal Zum Start ins Fußballjahr lädt der SV Sodingen wieder zur inoffiziellen Hallenstadtmeisterschaft ein -- hier Impressionen vom Turnierauftakt. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 15 3. Turnier um den Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal Zum Start ins Fußballjahr lädt der SV Sodingen wieder zur inoffiziellen Hallenstadtmeisterschaft ein -- hier Impressionen vom Turnierauftakt. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 15 3. Turnier um den Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal Zum Start ins Fußballjahr lädt der SV Sodingen wieder zur inoffiziellen Hallenstadtmeisterschaft ein -- hier Impressionen vom Turnierauftakt. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 15 3. Turnier um den Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal Zum Start ins Fußballjahr lädt der SV Sodingen wieder zur inoffiziellen Hallenstadtmeisterschaft ein -- hier Impressionen vom Turnierauftakt. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

15 / 15 3. Turnier um den Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal Zum Start ins Fußballjahr lädt der SV Sodingen wieder zur inoffiziellen Hallenstadtmeisterschaft ein -- hier Impressionen vom Turnierauftakt. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der Sportliche Leiter Michele Di Bari, der bei diesem Turnier den Posten von Sebastian Westerhoff als Trainer übernahm, sah darin keinen Nachteil. Sondern: „Es ist eine Möglichkeit diese Spieler weiter an den Seniorenbereich heranzuführen“, erklärte er.

Zwischen Leichtfüßigkeit und Leichtsinn

Ob des Alters zeigten seine Spieler, die alle ihre Vorrundenspiele souverän gewannen und dabei nur ein Gegentor hinnehmen mussten, dabei eine Leistung, die zwischen Leichtfüßigkeit und Leichtsinn schwankte. „Das ist im Nachwuchsbereich ja auch ganz normal“, begründete Michele Di Bari.

In Nachbargruppe B ließen die Schwarzen Raben des SV Wanne 11 ebenfalls nichts anbrennen und zogen ungeschlagen in die Zwischenrunde ein, gefolgt von BV Herne-Süd und Firtinaspor Herne.

70-er Marc Schmidt spielt sein 18. Sodinger Hallenturnier

Aus der Gruppe A erreichten auch B-Kreisligist DJK Falkenhorst und die SG Herne 70 das Bild. „Damit haben wir unser Ziel vollkommen erreicht“, erklärte der 70-er Marc Schmidt, der in diesem Jahr sein insgesamt 18. Hallenturnier beim SV Sodingen mitmachte.

Einen fairen Verlauf hatte sich der 1. Vorsitzende des SV Sodingen Klaus Tissarek gewünscht. Und er wurde erhört. Die Karten und Zeitstrafen waren jeweils an einer Hand abzuzählen. Und wenn es mal auf dem Plätz etwas ärger zuging: ein Handschlag und eine Umarmung nach dem Spiel, und die Sache war vergessen.

Ein-Mann-Unterstützung für die SpVgg. Röhlinghausen

Weiter ging es mit der Dominanz der Favoriten in Gruppe C. Dort setzte sich die SpVgg Horsthausen vor den Sportfreunden Wanne-Eickel und Arminia Sodingen durch. Gruppen-Schlusslicht SpVgg. Röhlinghausen bestach durch lautstarke Ein-Mann-Unterstützung von der Tribüne und grundsätzlichem Spaß im Turnier, auch wenn wenig Zählbares dabei herumkam.

Die Zwischenrunde komplettierten aus der Gruppe D der Titelverteidiger und Gastgeber SV Sodingen, dahinter folgte der VfB Börnig, der sich im letzten Spiel den zweiten Platz sichern konnte. Das Trio für die Zwischenrunde vervollständigte der ETuS Wanne dank des besseren Torverhältnisses.

In der Zwischenrunde kommt es somit unter anderem zur Wiederauflage des Wanner Derbys aus dem Kreispokal zwischen SV Wanne 11 und den Sportfreunden Wanne – wie schon am ersten Turniertag dürften spannende Duelle auf dem Spielplan stehen.

Vorrundenergebnisse und Zwischenrundengruppen

Gruppe A

DSC Wanne-Eickel – FC Herne 57 5:0

SG Herne 70 – DJK Falkenhorst 1:4

DSC Wanne-Eickel – SG Herne 70 6:1

FC Herne 57 – DJK Falkenhorst 3:7

FC Herne 57 – SG Herne 70 2:9

DJK Falkenhorst – DSC Wanne-Eickel 0:5

1. DSC Wanne-Eickel 16:1 9

2. DJK Falkenhorst 11:9 6

3. SG Herne 70 11:12 3

4. FC Herne 57 5:21 0

Gruppe B

Firtinaspor Herne – BV Herne-Süd 2:4

SV Wanne 11 – SC Pantringshof 5:1

Firtinaspor Herne – SV Wanne 11 3:4

BV Herne-Süd – SC Pantringshof 8:2

BV Herne-Süd – SV Wanne 11 1:8

SC Pantringshof – Firtinaspor Herne 1:5

1. SV Wanne 11 17:5 9

2. BV Herne-Süd 13:12 6

3. Firtinaspor Herne 10:9 3

4. SC Pantringshof 4:18 0

Gruppe C

SpVgg. Horsthausen – SF Wanne 5:0

Arm. Sodingen – SpVgg. Röhlinghausen 4:2

SpVgg. Horsthausen – Arm. Sodingen 10:0

SF Wanne – SpVgg. Röhlinghausen 9:1

SF Wanne – Arm. Sodingen 12:0

SpVgg. Röhl. – SpVgg. Horsth. 1:12

1. SpVgg. Horsthausen 27:1 9

2. SF Wanne 21:6 6

3. Arm. Sodingen 4:24 3

4. SpVgg. Röhlinghausen 4:25 0

Gruppe D

SV Sodingen – SC Constantin 3:0

VfB Börnig – ETuS Wanne 3:0

SV Sodingen – VfB Börnig 7:2

SC Constantin – ETuS Wanne 3:3

SC Constantin – VfB Börnig 1:2

ETuS Wanne – SV Sodingen 3:4

1. SV Sodingen 14:5 9

2. VfB Börnig 7:8 6

3. ETuS Wanne 6:10 1

4. SC Constantin 4:8 1

Zwischenrunde/Sonntag, 5. Januar, ab 10.30 Uhr

Gruppe E: DSC Wanne-Eickel, BV Herne-Süd, Arminia Sodingen.

Gruppe F: SV Wanne 11, SF Wanne, ETuS Wanne.

Gruppe G: SpVgg. Horsthausen, VfB Börnig, SG Herne 70.

Gruppe H: SV Sodingen, DJK Falkenhorst, Firtinaspor Herne.

Endrunde/Sonntag, 5. Januar

ab 14.30 Uhr Viertelfinale

ab 15.50 Uhr Halbfinale

16.30 Uhr Spiel um Platz drei

16.50 Uhr Finale