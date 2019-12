Die SG Friedrich der Große Herne ist jetzt Tabellenvierter – und freut sich am Sonntag aufs Verfolgerduell gegen Lünen.

Volleyball Landesliga Nach 3:1-Erfolg: SG FdG Herne will Platz vier verteidigen

Herne. Sonntag geht es gegen den Tabellenzweiten. Zuletzt bewies das Team der SG Friedrich der Große gegen Herten II, dass sich das Training auszahlt.

In Herten treffen die Volleyballerinnen der SG Friedrich der Große Herne am Sonntag (14.15 Uhr) auf den Tabellenzweiten Lüner SV – mit einem Sieg würden sich die Hernerinnen in der Landesliga-Spitzengruppe festsetzen, Lünen steht vier Punkte vor FdG – die Hernerinnen sind mit einem Erfolg über den TuS Herten II auf Rang vier vorgerückt.

Nach vorsichtigem Beginn spielten die Hernerinnen immer freier auf, setzten sich zur Satzmitte ab und gewannen 25:15. Besonders die durchschlagskräftigen Angriffe von Sandy Sivara und Nele Niederhagemann nach gutem Zuspiel von Lena Thyes machten den Unterschied.

Dramatischer zweiter Satz – aber Herne kommt stark zurück

Im zweiten Satz entwickelte sich ein umkämpftes Spiel. Herten gingen sogar in Führung, platzierte Angriffe von Caro Mann und einige starke Aufschläge brachten die Hernerinnen aber immer wieder ran.

Beide Teams hatten Satzbälle, 28:30 hieß es am Ende aus Herner Sicht – FdG ließ sich aber keinesfalls entmutigen. Herne legte im dritten Satz los wie die Feuerwehr, setzte sich schnell ab und gewann wieder 25:15.

Nele Niederhagemann macht den entscheidenden Punkt

Die im Training eingeübten Angriffskombinationen griffen, wodurch die Hernerinnen immer wieder Druck aufbauten. Mit der Aussicht auf drei wichtige Punkte gewann FdG auch den vierten Satz nach schneller Führung – Nele Niederhagemann versenkte den letzten Angriff, Herne sprang auf Rang vier. Diesen gilt es nun zu verteidigen.

>> SO HABEN SIE GESPIELT:

Es spielten: Kim Altwasser, Irina Bleichrot, Annika Liedtschulte, Laura Köhnen, Jana Kühn, Carolin Mann, Nele Niederhagemann, Sandy Sivara, Lena Thyes, Steffi Wagner, Julia Reinke