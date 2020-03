TTC Herne-Vöde - TTF Bönen 5:9. Die Partie des TTC Vöde in der Tischtennis-NRW-Liga hätte auch gut anders ausgehen können. Im Spiel der Tabellennachbarn erwischte der TTC Vöde mit einem 2:1 in den Doppeln den besseren Start. Zwar glichen die Tischtennis-Freunde aus Bönen durch Velmerigs gegen Florian Bartnik gleich wieder aus, aber dann schien es so, als könnte Vöde sich absetzen.

Christoph Haacke führte 2:0 gegen Yagci und auch Jens Polutnik lag mit 2:1 Sätzen gegen Kaiser vorne. Als beide doch noch verloren und anschließend auch noch Marco Cerin in der Verlängerung des fünften Satzes Tan Hasse unterlag, stand es plötzlich 2:5.

Knacks durch verlorene Fünfsatzspiele

„Diese drei Fünfsatzniederlagen haben uns einen Knacks gegeben, von dem wir uns nicht mehr so richtig erholt haben“, trauerte Vödes Kapitän Jens Polutnik den knapp verlorenen Spielen nach.

Zwei Siege von Maxim Manevich und Sencer Ergül brachten die Vöder wieder heran, aber zwei weitere Niederlagen im oberen Paarkreuz stellten den Drei-Spiele-Rückstand wieder her. Dabei blieb es auch nach dem Durchgang in der Mitte, wo Jens Polutnik Tan Hasse schlug und Marco Cerin gegen Kaiser unterlag. Jetzt fehlte den Gästen nur noch ein Spielgewinn, aber auch ein Unentschieden wie im Hinspiel war noch möglich.

Sencer Ergül spielt wie schon seit Wochen stark auf

Die Vöder Hoffnungen stiegen, als der seit Wochen in blendender Verfassung auftretende Sencer Ergül seinen Gegner ohne Satzverlust besiegte. Doch dann passierte genau das gleiche wie vor einer Woche in Ochtrup.

Ergüls Spiel kam nicht in die Wertung, weil Maxim Manevich erneut eine hohe Führung vergab, und auch das vierte Fünfsatzspiel des Tages Beute der Gäste wurde.

Spiele: Bartnik/Haacke 1:0, Polutnik/Ergül 0:1, Cerin/Manevich 1:0, Bartnik 0:2, Haacke 0:2, Polutnik 1:1, Cerin 0:2, Manevich 1:1, Ergül 1:0.

Serie des TTC Ruhrstadt Herne II ist gerissen

1. TTC Münster - TTC Ruhrstadt Herne II 9:6. Die Serie von neun Siegen in Folge in der Tischtennis-Verbandsliga ist dem TTC Ruhrstadt Herne II gerissen. Jetzt warten Partien bei DJK BW Annen (Freitag) und TuS Hiltrup – die Chancen stehen gut, dass die Herner wieder punkten, erst recht mit einer Leistung wie im Gipfeltreffen beim 1. TTC Münster.

Beim Spitzenreiter unterlag der bis dato Tabellenzweite 6:9. In den Auftaktdoppeln konnten Tobias Maciejok/Jasper Reinbothe punkten. Nach Nemanja Gambirozas Niederlage im fünften Satz lag Münster 3:1 vorn. Mit drei Siegen von Maciejok, Maximilian Bäker und Fabian Stein gelang Herne der Führungswechsel. Das war jedoch nicht von langer Dauer, denn anschließend spielten die Münsteraner Voß (Bilanz: 13:2) und Killig (18:1) ihre große Klasse im unteren Paarkreuz aus und bezwangen Jasper Reinbothe und Jonas Schindler.

Jasper Reinbothe vergibt vier Matchbälle im vierten Satz

Im Duell der Einser unterlag Maciejok dann etwas überraschend gegen Pira und Münster führte mit 6:4. Für den Ausgleich sorgten Gambiroza und Bäker mit seinem zweiten Dreisatzsieg. Den totalen Herner Erfolg in der Mitte verhinderte Pilsczek in vier Sätzen über Fabian Stein. Beim Stand von 6:7 musste jetzt unten dringend mindestens ein Sieg her, um den Erfolg des Spitzenreiters zu verhindern. Lange sah es so aus, als könnte Jasper Reinbothe das gegen Voß gelingen.

Vier Matchbälle hatte er im vierten Satz, doch als er keinen verwerten konnte und den Durchgang 14:16 abgab, fehlte im Entscheidungssatz beim 4:11 die Frische. Das bedeutete das Ende der gesamten Begegnung, am anderen Tisch hatte Jonas Schindler gegen Killig schon längst verloren.

Ruhrstadts Vorsitzender Arthur Schemp war aber zufrieden: „Wir haben dem Spitzenreiter einen großen Kampf geliefert, hätten hier mit etwas Glück ein Unentschieden oder sogar einen knappen Sieg holen können.“

Spiele: Maciejok/Reinbothe 1:0, Gambiroza/Bäker 0:1, Stein/Schindler 0:1, Maciejok 1:1, Gambiroza 1:1, Bäker 2:0, Stein 1:1, Reinbothe 0:2, Schindler 0:2.