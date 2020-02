Manchmal muss sich auch ein erfolgreiches Projekt eine kleine Pause gönnen, um mit neuen Ideen und größerer Energie zurückzukehren und sich daran zu machen, wieder für Begeisterung zu sorgen.

So auch beim „Open Sunday“-Projekt. Nach der optimal verlaufenen Premiere im Dezember 2018 kehrt das auf Kinder abzielende Bewegungsangebot im März nach Herne zurück.

Rückkehr nach einer Auszeit

Die Auszeit wurde von den Verantwortlichen beim Stadtsportbund (SSB) aber genutzt, um den offenen Sonntagen neue Ideen hinzuzufügen.

Das Projekt wurde vom Institut für Sport- und Bewegungswissenschaften der Universität Duisburg-Essen ins Leben gerufen und soll die sonntags sonst oft unbenutzten Sporthallen der Grundschulen für Kinder zum „bewegen, tanzen, toben und sich treffen“ öffnen.

Zwei Herner Grundschulen machen mit

Anders als bei der Premiere in der Grundschule Jürgens Hof, nehmen nun zwei Grundschulen am Projekt teil. Die Grundschule Kunterbunt und die Grundschule Freiherr-vom-Stein öffnen an vier Sonntagen im März ihre Sporthallen für interessierte Schüler und Kinder aus der Umgebung von der 1. bis zur 6. Klasse.

Ein erster Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung eines Wunsches. „Ich habe die Vision, dass wir das Angebot in jedem Stadtteil anbieten können. Es soll eine nachhaltige Veranstaltung werden“, erklärte SSB-Projektkoordinatorin Petra Herrmann-Kopp.

Vereine präsentieren ihr Angebot

Doch diese Entwicklung soll vorerst langsam geschehen. „Wir haben jetzt erst mal nur zwei Schulen gleichzeitig, das ist schon anstrengend genug“, sagt Petra Herrmann-Kopp.

Zur Unterstützung der Übungsleiter, die den Kindern bei den Bewegungsangeboten mit Rat und Tat zur Seite stehen, werden nun auch Herner Sportvereine und deren Trainer vor Ort sein und ihr Sportangebot vorstellen.

Petra Herrmann-Kopp: „Ziel dieses Projektes ist ja, dass wir Kinder wieder an den Sport heranführen.“ Nicht nur an körperliche Betätigung an sich, sondern auch an den Vereinssport. Dabei können sich die Kinder auf eine „bunte Mischung“ an Vereinen und Angeboten freuen.

In der Grundschule Kunterbunt sind der Herner EV, der BTC Herne, TTC Westfalia Herne (Tischtennis), der TUS Herne 07 und die Tennisschule Moormann des TC Grün-Weiß Herne dabei und stellen den Kindern ihre Sportarten vor. In der Freiherr-vom-Stein-Grundschule sind es ebenfalls der Herner EV und der BTC, sowie die Taekwondo-Abteilung des TC Wanne-Eickel.

Sponsoren unterstützen das Projekt

Weitere Unterstützung erhält das Projekt durch drei Sponsoren. Der Rotary Club Herne-Luna unterstützt die vier Sonntage in der Freiherr-vom-Stein-Schule, in der Grundschule Kunterbunt helfen das Lions-Hilfswerk Herne und der Rotary Club Herne mit.

Der „Open Sunday“ an der Freiherr-vom-Stein-Grundschule ist darüber hinaus in das Modellprojekt „Herne als First Mover für mehr Lebensqualität“ eingebettet. Ziel dieses Projektes ist die „Prävention und Gesundheitsförderung“. Zunächst nur in Wanne-Süd, doch ähnlich wie der „Open Sunday“ soll auch hier eine Erweiterung auf andere Quartiere und Stadtteile das Ziel sein.

Von diesen sportpolitischen Vorhaben dürften die interessierten Kinder aber wenig mitbekommen. Ihnen wird es wohl nur darum gehen einige spannende bewegungsreiche Stunden mit Freunden und neuen Bekanntschaften zu verbringen – wie im vergangenen Jahr am „Open Sunday“.