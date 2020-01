Premiere für den Indoor-Soccer-Cup des SC Pantringshof

Nur eine Woche nach den inoffiziellen Stadtmeisterschaften ging schon das nächste Hallenturnier in der Halle am Westring über die Bühne. Dieses Mal war es der Indoor-Soccer-Cup des SC Pantringshof. Die großen Überraschungen blieben bei der Premiere des Turniers allerdings aus.

Beim Blick auf das zwölf Mannschaften starke Teilnehmerfeld, machten am Ende zwei Castroper Mannschaften den Titel unter sich aus.

Finalisten zeigen bereits früh ihr Können

Bereits in der Gruppenphase hatten BG Schwerin und die SG Castrop wenig anbrennen lassen. Während Schwerin mit „nur“ acht Punkten und Platz drei den Viertelfinaleinzug relativ sicher klar machte, ließ die SG von Anfang an keinen Zweifel aufkommen, was sie vorhatten. 15 Punkte, 9:0 Tore. Nur der RSV Holthausen blieb auch ohne Gegentor.

Diese Serie riss erst im Halbfinale. Schlussendlich musste sich Holthausen mit dem vierten Platz begnügen. Da es schon ein langer Tag mit vielen Spielen gewesen war, hatten sie sich mit dem späteren Dritten VfB Börnig auf eine Entscheidung per Siebenmeterschießen geeinigt.

SC Pantringshof zufrieden mit der Premiere

Trotz der wenigen Überraschungen zeigte sich Dirk Schmies, der 1. Vorsitzende des Ausrichters SC Pantringshof, zufrieden mit der erstmaligen Ausrichtung. „Es ging uns um die Zufriedenheit der Zuschauer und Spieler“, erklärte er. Auch mit dem Abschneiden der Gastgeber, sie schafften es unter die letzten Acht, war Schmies vollkommen einverstanden.

Die Gastgeber vom SC Pantrigshoff erreichten die Runde der besten acht Teams. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Einziges Manko: Die Mitarbeiter der Stadt Herne hatten es nicht geschafft die großen Hallentore wieder zu befestigen, so dass auf die kleineren Handballtore gespielt werden musste. Wohl ein Grund dafür, neben dem doch ausgeglichenen Teilnehmerfeld, dass für ein Hallenturnier vergleichsweise wenige Tore fielen. Ein 3:2 stach da schon heraus.

Finale wird im Siebenmeterschießen entschieden

War der Weg zum Finale lang und anstrengend, ging es zum Schluss ganz schnell. Denn nicht nur das Spiel um Platz drei wurde per Siebenmeterschießen entschieden, mit 2:0 für den VfB Börnig gegen den RSV Holthausen sondern auch das Finale zwischen der SG Castrop und BG Schwerin. Die Begründung der beiden Vereine war, dass es in der Vergangenheit öfter Reibereien zwischen den beiden Mannschaften gegeben hatte und man nichts riskieren wolle.

Das Siebenmeterschießen um die Entscheidung verlief ziemlich freundschaftlich, dauerte aber ähnlich lange wie die regulären neun Minuten Spielzeit. BG Schwerin hatte die besseren Nerven und konnte das Turnier mit 6:5 für sich entscheiden.

Eine Wiederholung ist nicht ausgeschlossen

Der spielende Schwerin-Trainer Marco Taschke zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Wir haben super gespielt, hatten aber leider nicht alle Mann dabei und haben dann auch noch eine unglückliche Rote Karte kassiert. Deshalb mussten wir Trainer auch spielen. Das war ziemlich anstrengend“, fasste er den Tag zusammen.

Ein Wiedersehen im kommenden Jahr schloss Taschke nicht aus. Das würde den SC Pantringshof sicherlich freuen. Denn den Indoor-Soccer-Cup soll es nach der guten Premiere auch dann wieder geben.

Vorrunde, Gruppe A: SG Castrop, SF Habinghorst/Dingen, BW Börnig, SpVg Horsthausen, SC Pantringshof, ETuS Bismarck; Gruppe B: SpVg. BG Schwerin, VfR Rauxel, VfR Börnig, RSV Holthausen, DJK Falkenhorst Herne, TSK Herne.

Gruppe A

SC Pantringshof – ETuS Bismarck 0:1

SG Castrop – SF Habinghorst-Dingen 3:0

SpVgg. Horsthausen – BW Börnig 0:1

ETuS Bismarck – SG Castrop 0:1

BW Börnig – SC Pantringshof 0:1

SF Habinghorst-Dingen – SpVgg. Horst. 1:1

ETuS Bismarck – BW Börnig 1:1

SpVgg. Horsthausen – SG Castrop 0:1

SC Pantrings. – SF Habinghorst-Dingen 3:2

SpVgg. Horsthausen – ETuS Bismarck 0:2

SF Habinghorst-Dingen – BW Börnig 0:0

SG Castrop – SC Pantringshof 1:0

ETuS Bismarck – SF Habingh.-Dingen 2:0

BW Börnig – SG Castrop 0:3

SC Pantringshof – SpVgg. Horsthausen 1:0

1. SG Castrop 9:0 15

2. ETuS Bismarck 6:2 10

3. SC Pantringshof 5:4 9

4. BW Börnig 2:5 5

5. SpVgg. Horsthausen 1:6 1

6. SF Habinghorst-Dingen 3:9 1

Gruppe B

DJK Falkenhorst – TSK Herne 1:0

BG Schwerin – VfR Rauxel 2:0

RSV Holthausen – VfB Börnig 0:0

TSK Herne – BG Schwerin 0:3

VfB Börnig – DJK Falkenhorst 0:0

VfR Rauxel – RSV Holthausen 0:1

TSK Herne – VfB Börnig 2:3

RSV Holthausen – BG Schwerin 0:0

DJK Falkenhorst – VfR Rauxel 0:1

RSV Holthausen – TSK Herne 2:0

VfR Rauxel – VfB Börnig 1:3

BG Schwerin – DJK Falkenhorst 0:0

TSK Herne – VfR Rauxel 0:2

VfB Börnig – BG Schwerin 0:1

DJK Falkenhorst – RSV Holthausen 0:0

1. RSV Holthausen 3:0 9

2. VfB Börnig 6:4 8

3. BG Schwerin 3:3 8

4. DJK Falkenhorst 1:1 6

5. VfR Rauxel 4:6 6

6. TSK Herne 2:11 0

Viertelfinale

SG Castrop – DJK Falkenhorst 1:0

ETuS Bismarck – VfB Börnig 0:3

SC Pantringshof – RSV Holthausen 0:2

BW Börnig – BG Schwerin 0:3

Halbfinale

SG Castrop – RSV Holthausen 1:0

VfB Börnig – BG Schwerin 0:2

Spiel um Platz 3

RSV Holthausen – VfB Börnig n.S. 0:2

Finale

SG Castrop – BG Schwerin n.S. 5:6