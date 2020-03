Verbandsliga: 1. TTC Münster - TTC Ruhrstadt Herne II. Am Samstag kommt es in der Verbandsliga 2 zum Gipfeltreffen, wenn der Tabellenzweite TTC Ruhrstadt Herne II um 18.30 Uhr beim Spitzenreiter 1. TTC Münster antritt.

„Für uns geht es vor allem darum, unseren zweiten Platz zu festigen“, sagt Ruhrstadts Vorsitzender Arthur Schemp mit Blick auf die sechs Punkte Rückstand, die sein Verein auf den Spitzenreiter hat.

TTC Ruhrstadt Herne II hat die Wende geschafft

Diesen Rückstand haben sich die Ruhrstädter zu Beginn der Hinrunde eingehandelt, als sie nach den ersten acht Spielen mit dem mageren Punktestand von 6:10 knapp vor den Abstiegsrängen standen.

Neben einigen personellen Problemen hatte vor allem eine miserable Doppelstatistik zu dieser Situation geführt. Ersteres wurde durch den Zugang von Fabian Stein und den gelegentlichen Einsatz von Uros Gordic aus der Ersten behoben und eine Neuformierung der Doppel brachte dann die endgültige Wende zum Erfolg.

Seit dem neunten Spieltag keinen Punkt mehr abgegeben

Seit dem neunten Spieltag hat man kaum noch ein Doppel und keinen einzigen Punkt mehr abgegeben. Darüber hinaus bis auf ein knappes Ergebnis gegen BW Greven den jeweiligen Gegnern nie mehr als drei Spielgewinne gestattet.

Dass auch Münster in der Rückrunde alles gewonnen hat, macht den zusätzlichen Reiz dieser Partie aus, schmälert das Selbstbewusstsein der Herner aber keineswegs.

„Wir fahren nach Münster, um zu gewinnen. Wir glauben zwar nicht, dass wir sie noch einholen können, aber sie können sich dann keine Ausrutscher mehr leisten und werden deshalb auch gegen unsere Konkurrenten um den zweiten Platz mit dem nötigen Ernst zur Sache gehen“, so Schemps Vorgabe an sein Team.

Das wird in folgender Aufstellung versuchen, die Münsteraner Serie zu brechen und die eigene fortzusetzen: 1 Tobias Maciejok, 2 Nemanja Gambiroza, 3 Maximilian Bäker, 4 Fabian Stein, 5 Jasper Reinbothe, 6 Jonas Schindler.

TTC Herne-Vöde erwartet eine „knappe Kiste“ gegen Bönen

NRW-Liga: TTC Herne-Vöde – TTF Bönen. Mit einem ausgeglichenen Punktekonto (13:13) steht der TTC Vöde als Tabellensechster zurzeit auf einem Nichtabstiegsplatz.

Allerdings trennt ihn nur ein Punkt vom SC Union Lüdinghausen, der als Siebter noch in die Abstiegsrelegation müsste, wenn die Saison jetzt schon beendet wäre. Auf der anderen Seite sind es auch nur drei Punkte bis zum Tabellendritten, und zwei zum Fünften, den Tischtennis Freunden Bönen.

Die empfangen die Vöder am Samstag um 18.30 Uhr zu einem Spiel, dessen Ausgang völlig offen ist.

„Natürlich wollen wir vor eigenem Publikum gewinnen, aber das wird mit Sicherheit wieder eine ganz knappe Kiste“, sagt Vödes Mannschaftsführer Jens Polutnik und denkt dabei an das 8:8 im Hinspiel.

Es bleibt spannend bis zum letzten Spieltag

Damals lag Vöde schon mit 3:7 hinten und schaffte dank eines fulminanten Endspurts noch das wichtige Unentschieden. Jetzt, fünf Spieltage vor Schluss, kommt dem Ausgang des Spiels eine noch größere Bedeutung zu.

Jens Polutnik: „Das werden noch ganz heiße fünf Wochen für uns. So dicht wie die Mannschaften beisammen liegen, bleibt es wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag spannend und da zählt jeder einzelne Punkt.“

Vöde wird mit seiner gewohnten Aufstellung in die Partie gehen. Der Einsatz des nach wie vor unter Rückenproblemen leidenden Marcel Kautz vor einer Woche in Ochtrup, bleibt also eine Ausnahme. Für ihn rückt wieder Marco Cerin in die Mannschaft.