Gut zweieinhalb Wochen bleiben den Kreisliga-Fußballern noch, sich wieder in Meisterschaftsform zu bringen. In der Kreisliga A wird die Saison am 16. Februar fortgesetzt. Dann wird auch die Jagd wieder eröffnet auf den FC Castrop, der seinen Vorsprung an der Tabellenspitze zum Ende des Jahres bis auf neun Punkte ausbauen konnte. Einige Herner Vertreter nehmen jedoch die Verfolgung wieder auf. Unter ihnen der SV Holsterhausen und Rot-Weiß Türkspor Herne. Beide blicken bislang auf eine zufriedenstellende Vorbereitungszeit zurück und vermelden neue Personalien.

RW Türkspor Herne

Serhat Hakan, Trainer von Rot-Weiß Türkspor Herne, ist mit dem Stand der Dinge zufrieden. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

„Ich bin bislang sehr zufrieden“, fasst Serhat Hakan, Trainer des Tabellendritten die aktuelle Lage zusammen. „Die Trainingsbeteiligung ist höher als im Sommer.“ Nachdem man sich in Folge des Eklats aus dem Spiel gegen Castrop von einigen Spielern getrennt hatte, sind die vakanten Positionen zwischenzeitlich wieder gefüllt worden.

So kehrt Routinier Murat Civak von Bezirksligist SV Höntrop wieder nach Herne zurück und geht nun anstelle des tief gefallenen Torschützenkönigs Anil Yilmaz für RWT auf Torejagd. Zudem stoßen mit Volkan Yilmaz und Oguz Aydin (beide Teutonia Schalke) zwei weitere Offensive zur Mannschaft. Allrounder Deniz Bozkurt vom VfL Kemminghausen schließlich soll die Defensiv-Lücke füllen, die Hakan Ören hinterlassen hat. Und Ümit Özkan aus der zweiten Mannschaft gehört nun fest zum A-Liga-Kader.

„So erhoffen wir uns wieder was“, sagt Hakan, „wir wollen die Mannschaft sich erst mal einspielen lassen und dann werden spätestens im nächsten Jahr die Karten wieder neu gemischt.“ RW Türkspor war als Mitfavorit in die Saison gestartet, weist aber inzwischen zehn Zähler Rückstand auf Castrop auf.

SV Holsterhausen

Ebenfalls gut gestartet, im Laufe der Hinrunde dann aber ein wenig zu selbstgefällig zurückgelehnt, so der Rückblick auf das bisherige Saisongeschehen an der Wiesenstraße. Der SV Holsterhausen, zwischenzeitlicher gar Tabellenführer, ist vor Weihnachten auf Platz sieben zurückgefallen. „Die Kompaktheit und die Aggressivität fehlten ein bisschen“, resümiert Trainer Andreas Meise, „und die letzte Konzentration. Hierdurch hat die Mannschaft unnötig Punkte liegen lassen.“

Fünfzehn Zähler fehlen nun nach ganz vorne, allerdings gibt es für den SVH auch noch zwei Spiele nachzuholen. Meise: „Wenn wir die gewinnen, dann können wir auch wieder Zweiter oder Dritter werden. Genau das hatten wir vor der Saison ausgerufen.“ Zurück im Team ist Patrick Schürmann nach seinem Abstecher zur Zweiten des SV Wanne 11, sowie Abwehrmann Rainer Kress von Phönix Bochum. Interessant könnte auch Mohamed Diabite werden, ein Flüchtling aus Guinea. Tim Karau wird vorerst verletzt ausfallen.